Realizan taller para periodistas por conmemoración Día Mundial del Sida

Santo Domingo– El Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y Sida (ONUSIDA), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA) el Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), realizaron hoy el taller para periodistas “VIH y medios de comunicación: situación y abordaje desde enfoque humano y de derechos”.

El taller efectuado como parte de las acciones conmemorativas del Día Mundial del Sida 2017, tuvo por objetivos, desarrollar un diálogo sobre el progreso de la epidemia del Sida a nivel mundial y nacional, en base a estudios recientes y de cara a las metas de aceleración que procuran la eliminación del VIH como problema de salud pública al 2030, así como acerca del abordaje humano y de derechos en los medios de comunicación social.

Bethania Betances, directora de ONUSIDA RD destacó que en República Dominicana unos 67,126 de personas vivían con el VIH, de las cuales 65,413 eran adultos y 1,713 niños y niñas menores de 15 años de edad. “Hemos visto acciones significativas en la consecución de los objetivos de tratamiento antirretrovirales con miras a acabar con la epidemia de sida en 2030 y muestra de estos es que el 69% de las personas viviendo con el VIH están bajo tratamiento”, resaltó.

Se estima que 2,200 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida, de los cuales cerca de 2,124 eran adultos y 76 niños. Dijo que la muerte en poblaciones claves representa el 50% de muertes en adultos, entre estos hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trans, trabajadoras sexuales, migrantes haitianos, y agregó que las nuevas infecciones por VIH Han decrecido en un 9% desde el 2010.

Fue enfática al señalar que, a pesar de todos los éxitos, aún no se ha acabado con la epidemia y que el mundo no alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible —entre ellos el de poner fin a la epidemia de sida para 2030— si las personas no satisfacen su derecho a la salud. Los retos actuales consisten en garantizar que todas las personas viviendo con VIH que necesita tratamiento, sin excepción, puedan acceder a los medicamentos y volver a situar la prevención del VIH en lo alto de los programas de salud pública, aseveró.

Betances sostuvo que la salud es un derecho de todos y de todas, lo cual incluye también el derecho que tienen las personas que viven con el VIH o están afectadas por este, a acceder a prevención y tratamiento de sus enfermedades, a tomar decisiones sobre su propia salud, y a que se les trate con respeto y dignidad y no se los discrimine.

“Dado la importancia de la salud en las vidas de las personas, este año la campaña del Día Mundial del Sida que desarrolla Naciones Unidas cada año, está orientada a promover la defensa de este derecho, cuyo lema es “Mi Salud, mi derecho”, informó al tiempo de invitar a la población a integrarse a la misma a través del link: http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/right-to-health, mostrando fotos o videos mientras ejercen derechos relacionados a la salud.

De su lado, Adriano De la Cruz, presidente del CDP, expresó que la lucha contra el Sida debe ser insistente, persistente y constante, y que el hecho de que uno de sus principales impulsores sean las Naciones Unidas, a través del ONUSIDA, convoca a todos los grupos y entidades del planeta a apoyar dando la mayor colaboración.

“Todos los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas se unen a esta lucha, que es una responsabilidad global a favor de las vidas de todos los seres humano”, enfatizó.

Asimismo, la presidenta de CIPESA, Emilia Santos, manifestó el compromiso de esa entidad de hacer entrega a sus miembros, de las informaciones compartidas en la actividad, como parte de su compromiso social y de contribuir al fortalecimiento de la garantía de derechos de la población, haciendo énfasis en los grupos vulnerables, denunciando los problemas que les afecta, propiciando la resolución de los mismos y visibilizando sus derechos, desde una visión de justicia social.

Las palabras de clausura del taller en el que participaron periodistas y comunicadores sociales de medios de impresos, digitales, radiales y televisivos, estuvieron a cargo del presidente del IPPP, Juan Carlos Bisonó.