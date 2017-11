Abogados de Yunior Ramírez recusan jueces de Corte de Apelación

Los abogados de Yunior Ramírez recusaron a los Jueces de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, bajo el alegato de la supuesta complicidad de éstos en el conocimiento del recurso de apelación que se le conoce al ex director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas.

Ramón Ramírez, hermano del malogrado abogado, y Manauris Montero, alegaron que supuestamente desde el inicio del proceso los Jueces Darío Gómez, Marcia Raquel y Ramona Natividad Polanco, de la Corte de Apelación, se mostraron parcializado con el ex director de la Omsa, Manuel Rivas, cuando supuestamente no estaban de acuerdo con que ellos hicieran uso de su derecho de Defensa.

“La jueza Marcia Raquel llegó al extremo de mandarnos a cepillar la boca, ante su impotencia de no poder aplicar la Ley, por su vínculos que tienen con Rivas, pero aquí no se está hablando de Cepillo, sino de Ley, y si los artículos 412, 410, establecen el procedimiento de la apelación, ella no puede decir que no, que eso es apelación de Sentencia, cuando esa apelación está en el 416, y ellos dicen que en el 414 y 413”, explicó.

Recordó que el Ministerio Público también estuvo de acuerdo en que se suspendiera la apelación de Rivas, y que alegadamente los jueces de la Corte le dijeron al Ministerio Público no tenía derecho en el conocimiento de este recurso, solo los abogados querellantes.

APLAZAN APELACION DE EL GRANDE

También el conocimiento del recurso de apelación de José Antonio Mercado Blanco (El Grande), fue aplazada para el próximo 19 de diciembre, debido a que éste no fue trasladado desde la cárcel de La Victoria, donde está recluido luego de que se le dictara un año de prisión preventiva por su participación en el asesinato del abogado Yunior Ramírez.

El abogado Bunel Ramírez y la esposa de El Grande, María Soriano Contreras, también estuvieron presente hoy en la audiencia, donde se conocería el recurso de apelación a éste; donde alegaron la inocencia de Mercado Blanco en ese hecho, y pidieron al Ministerio Público que presente los videos donde alegadamente se ve al Grande participando en dicho crimen en compañía de Argenis Contreras, el coronel Faustino Rodríguez y Eddy Santana Zorrilla.

DEFENSA DE RIVAS

El abogado Carlos Salcedo, de la defensa de Rivas, indicó que debido a que se le cayeron todos los recursos que los abogados querellantes de Ramírez sometieron ante la Corte de Apelación, echaron manos de la recusación de los magistrados, ante la supuestas “vocinglería y pupulismo penal”.

Se quejó de que dichos abogados recusaron a los jueces de la Corte de Apelación alegando que supuestamente estaban parcializados con Rivas, lo que negó.

“La Ley establece claramente un procedimiento especial para el conocimiento del recurso de apelación cuando hay prisión preventiva, o cuando hay prisión domiciliaria, no aplican los plazos que se establecen para otros medidas de coerción como impedimento de salida y garantía económica, ya que el Código Penal en el artículo 413, lo que se establece para esta apelación que conocimos hoy”, explicó.