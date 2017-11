La Vicepresidencia presenta plan para reducir feminicidios

La Vicepresidencia de la República puso en marcha un programa que busca cambiar las actitudes y comportamientos arraigados en la cultura dominicana basado en el control de la pareja, lo que según los estudios genera violencia.La Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, presentó el programa para la “Prevención de Violencia de Pareja desde la Cultura Ciudadana” con el objetivo de generar cambios de conductas y comportamientos problemáticos que inciden en violencia contra la mujer y así contribuir con la reducción de los feminicidios.

Margarita Cedeño, también es coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. La iniciativa fue presentada el pasado lunes en el marco del Foro Nacional sobre Violencia de Pareja como Problema Cultural “Más Amor, Menos Control”.

“Promovamos amor del bueno, en todas las relaciones de pareja. Amor sincero, sin egoísmos, sin celos, sin envidia. Amor con valores. Queremos una sociedad dominicana en la que las parejas sean equipo, una sociedad en la que las parejas puedan mirarse a los ojos con orgullo y decir tú y yo somos frente”, sostuvo.

El programa es una iniciativa de la Vicepresidencia de la República con el apoyo de la Corporación Visionarios por Colombia (Corpovisionarios). El programa incluye cientos de presentaciones de teatro pedagógico, charlas, la creación de una red de mediadores del cambio y la dotación de herramientas para mejorar la educación emocional y las capacidades de solución de conflictos en las parejas.

“Habrá quienes digan que esta es una acción más. No lo es. Necesitamos esta y necesitamos otras, y seguir intentando hasta que encontremos la solución definitiva a un flagelo que va en contra de nuestra verdadera naturaleza, la de amar y ser amados, la de seres humanos libres, dignos e iguales. Podemos tener leyes estrictas y fuertes, pero debemos llevar a los ciudadanos a querer cumplirlas. No es suficiente con aumentar las leyes, si en nuestra vida cotidiana no actuamos en armonía a ellas”, expresó Cedeño.

La vicepresidenta reiteró que su compromiso es con cada una de esas damas, con sus familias, por una República Dominicana en la que las parejas puedan convivir en tranquilidad, armonía y amor; así como que puedan criar a sus hijos en ambientes de paz.

Debaten acciones que generan violencia

Como parte de la presentación del programa se realizó un panel a cargo de la terapeuta Ana Simó, Henry Murrain, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y director ejecutivo de Corpovisionarios; el psiquiatra José Miguel Gómez​ y la humorista y abanderada del tema Cheddy García.​ El programa surgió producto de una encuesta realizada en el 2015 con el apoyo de Corpovisionarios, que preside el exalcalde de Bogotá, Colombia, Antanas Mockus.