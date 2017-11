Visita de TB Joshua desata críticas

Un sinnúmero de críticas negativas es lo que ha generado la visita del “profeta TB Joshua”, denominado “hombre de Dios”, con “el derecho divino” de realizar milagros.“Personas sanas, no videntes y hasta en sillas de ruedas” se dieron cita por dos días consecutivos en el Estadio Olímpico para presenciar o recibir algún tipo de milagro de parte de TB Joshua, como es el caso de la presentadora de Noticias, Rafaelina Bisonó, quien dio fe y testimonio a través de su cuenta de Instagram de que su hijo Max padecía un problema en sus piernas que le dificultaba caminar, pero al ser tocado por TB Joshua en la denominada “Cruzada de Milagros”, pudo hacerlo sin problemas.

Tras las declaraciones vino una serie de críticas a favor y en contra del testimonio de la presentadora e incluso se puso a circular en las redes sociales un video en el que se muestra que su hijo no tenía dificultad para caminar antes de que se produjera “el milagro”.

Sobre este hecho del hijo de la presentadora, el comunicador Julio Martínez Pozo dijo en la red en 280 caracteres, que “si ortopedas que atienden su niño han recomendado cirugía para resolver situación que terapia y aparatos no han superado, lo que debe hacer es buscar una segunda opinión especializada, pero nunca pretender que por el toque del supuesto profeta, su niño está curado”.

Horas después, la comunicadora Rafaelina Bisonó colocó su cuenta de Instagram en “modo privado”.

Entre los comentarios positivos para TB Joshua está el del comunicador Euri Cabral, quien dijo en Twitter que presenció y sintió la presencia de Dios en la cruzada de TB Joshua. “Vi milagros y sanaciones, creo en ellos porque los he vivido personalmente. Respeto a los que no creen. Pero tengo fe y sé que la fe en Dios es capaz de sanar”, expuso el comunicador.

18 horas después, el empresario Celso Marranzini le respondió al comunicador Euri Cabral a través de Twitter: “Euri, creo en Dios y en su inmensa bondad y creo que Dios hace milagros. Pero hay un riesgo entre creer y el fanatismo. Cuántos ‘profetas’ han terminado en falsedades. Y me preocupa la recolección de dinero cuando Nigeria no es ejemplo de transparencia”.

TB Joshua no solo ha sido criticado por las falsedades de sus actos de sanación, sino que también se le cuestiona en otras regiones la falta de transparencia sobre su patrimonio y en el costo de cada acto que realiza.

Minutos después, el comunicador Euri Cabral respondió a Celso Marranzini en la misma red social: “Pero hermano Celso, TB Joshua es un hombre de Dios, no del gobierno nigeriano. Yo creo que hasta ahora, él está haciendo lo correcto. Y si se burlara de Dios, tendría consecuencias. No crea todo lo que dicen las redes… usted sabe bien lo que es eso…”

Pese a que se ha demostrado las falsedades de sus milagros y de las olas de críticas que ha generado a su figura, el profeta TB Joshua continúa viajando por el mundo.

Por cierto, TB Joshua profetizó que Hillary Clinton ganaría la presidencia de los EEUU, pero ocurrió lo contrario.