Marlin Martínez, implicada en el caso de la desaparición y asesinato de la menor embarazada Emely Peguero, denunció este martes que el abogado de la familia de la adolescente, José Hoepelman, la visitó en la cárcel de Rafey y se hizo pasar por ayudante del procurador.

“Señor Hoepelman usted me visitó haciéndose pasar por la Procuraduría General de la República. Yo no tengo nada que dar. Yo no puedo dar lo de mi familia. Yo quiero que se investigue. Yo quiero que se sepan las cosas pero con verdades”, dijo Martínez durante la audiencia de conocimiento obligatorio de la medidad de coerción que se le sigue hoy en el Primer Juzgado de Instrucción de San Francisco de Macorís.

Martínez acusó al jurista de realizar un entramado de informaciones falsas para perjudicarla. Insistió que en su momento revelará cuáles fueron las peticiones que le hizo el abogado de la familia de Peguero cuando la visitó.

Este martes, el Primer Juzgado de Instrucción de San Francisco de Macorís conoce la revisión obligatoria a las medidas de coerción impuestas a Martínez que la mantienen en prisión preventiva.

Mientras que Hoepelman negó que se hiciera pasar por represente del procurador y dijo que él acudió a visitarla con autorización.