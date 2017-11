El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor, informó este martes que el 91.8% de los establecimientos inspeccionados en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo durante el Black Friday o “Viernes Negro” cumplieron con la realización de una publicidad veraz y responsable al comercializar sus bienes o servicios a los consumidores.

Mediante un informe la entidad señala que el 8.2 % restante de los comercios verificados se detectaron no conformidades durante las ventas, ya que no especificaban el plazo de inicio y finalización de la ofertas, si los impuestos estaban incluidos o no, precios en dólares y algunos artículos ofertados no estaban disponibles en las tiendas.

En otro orden, indicó que los comercios que no cumplieron serán sometidos a las sanciones correspondientes, por infringir las disposiciones establecidas en cuanto a materia de publicidad en la venta y adquisición de bienes y servicios.

La directora de Pro Consumidor indicó que la presencia masiva en los centros comerciales, la educación previa y el acompañamiento constante a los consumidores a través de diferentes medios y espacios como las redes sociales, los medios de comunicación, las visitas a diferentes sectores, jugó un papel preponderante en el acatamiento de las ofertas por parte de los proveedores.