El tránsito de este viernes ha estado pesado en algunas de las principales vías de la capital y razones hay suficientes. La gente comenzó a moverse desde temprano hacia tiendas por departamentos y comercios de venta de electrónicos para aprovechar los especiales del Viernes Negro.

Hay negocios que se abarrotaron poco antes de verse el sol, y en algunos de ellos hubo, incluso, empujones para entrar en la mañana. Los gerentes de varias de las tiendas visitadas por este diario lucían tan contentos que permitieron la entrada de fotógrafos y periodistas con una amabilidad y facilidad muy distintas a otras ocasiones.

Del Viernes Negro o “Black Friday” pocos han querido quedarse afuera. Se pusieron en el “círculo de ofertas” las tiendas, los supermercados, los bancos, las empresas telefónicas y hasta muchos vendedores informales (al menos teóricamente).

La afluencia de personas ha sido notoria, se ha mantenido así muchas horas del día y se espera que se extienda eso hasta la noche en los sitios de ventas y los reportes preliminares, obtenidos en algunos establecimientos, indican que el comportamiento está acorde con las expectativas de muchos.

Aunque clientes como Josefa Encarnación, que acudió a una tienda ubicada dentro de Galería 360 en busca de comprar unos zapatos, no estuvieron muy conformes con los precios. “A mí me dijeron que estaba todo a mitad de precio pero cuando veo esos precios, están igual que días anteriores”, se lamenta. “Así que mejor no compro nada”, indica.

En la arteria comercial comprendida entre las avenidas Duarte y Paris de la capital el movimiento no se ha detenido. Unos vienen detrás de los especiales de calzados, de pantalones, de perfumes o de relojes, y otros optaron por comprarse una estufa, un abanico o una licuadora.