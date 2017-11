Ve insuficiente el plan del MP contra violencia a la mujer

La decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del Intec, Elsa Alcántara, afirmó que el Plan Nacional Contra la Violencia de Género que anunció recientemente la Procuraduría General de la República no es suficiente para detener los feminicidios.Alcántara dijo que lo correcto es que todas las instituciones hagan su papel, y añadió que debe haber una disposición integral de la sociedad para dar respuesta a un fenómeno que es generalizado y que, por tanto, requiere respuestas integrales. “No se ha hecho lo que hay que hacer. La decisión del Estado de cohesionar las diferentes responsabilidades no se ha dado, o no ha tenido la respuesta necesaria. De ahí que cada una de estas instancias actúa parcial y unilateralmente, por lo que no hay una respuesta real del Estado”, expreso.

Alcántara lamentó que hasta el momento este tipo de iniciativas surgen solo ante la cercanía de la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, o ante la alarma social por el incremento de las muertes. Enfatizó en que los planes de prevención deben extenderse a todas las instituciones privadas, educativas y del Estado de forma permanente.

Indicó, asimismo, que la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer encuentra al país en una situación dramática, que plantea un retroceso de una década, cuando la cifra de feminicidios se acercaba a los 200 casos.

La catedrática manifestó, además, su preocupación por la manera en que se manejan las cifras oficiales de feminicidios, pues dijo que desconocen que los feminicidios no son exclusivamente los asesinatos relacionados a una relación de parejas, sino “todos aquellos que involucran a mujeres por el hecho de ser mujeres” y que a finales del pasado mes de octubre la cifra rondaba los 170 casos y no 80, como indican los datos oficiales. Juan Burgos