El periodismo de RD debe mejorar (1 de 2)

Ayer (jueves), en la Biblioteca Nacional, puse en circulación mi nuevo libro que titulo: Periodismo…Cuando la verdad no sea distorsionada.Presento algunas líneas que contiene uno de los 30 capítulos de la obra. Es uno de los capítulos más interesantes del texto y que quizás entre en controversia.

¿Puede mejorar el periodismo que se ejerce en República Dominicana? La pregunta está en los labios de quienes, como el autor de esta obra, al considerar que el tiempo va a determinar que este oficio tiene, por necesidad, que ir por caminos más positivos.

Obviando la perversidad y los periodistas pagados -con altos precios-, el periodismo dominicano tiene que sacudirse y frenar a quienes ejercen la profesión “solo a su manera”, sin importarles los principios y la ética.

El tiempo, que sigue siendo el mejor testigo de la historia, trilla la verdad…y la verdad en el periodismo tiene que continuar y evitar los tropiezos que sus practicantes tienen que quitar del camino malo.

He insistido sobre el vocablo más importante de esta obra: La verdad. Y es que la verdad nunca debe estar ausente en la cabeza del periodista.

Igualmente se resalta la objetividad. Que es lo mismo que trabajar siempre en base a la verdad. El periodista más ingenuo, el que tal vez menos conozca la normativa del periodismo, debe estar consciente que el público no es tonto…porque siempre está pendiente de las noticias que sirven los medios noticiosos.

La vocación periodística-profesional debe ocupar el principal espacio en los periódicos. En todos los medios de comunicación sin importar que el reportero que redacte la noticia del momento no concuerde con el acontecimiento registrado.

Usted, como periodista profesional, no le debe fallar al medio para el cual labora. Y cumplir, al pie de la letra, con los postulados del periodismo y el deber que tiene de reportar o redactar noticias en cumplimiento con todo lo que norma este noble oficio.

Ya lo he subrayado en otros capítulos: Nuestro periodismo, gracias al esfuerzo profesional de sus más capacitados trabajadores, no va a colapsar. ¡Eso no va a ocurrir nunca!

No obstante, el periodismo dominicano va a mejorar. ¡Porque así lo marca el tiempo! Remacho sobre el tiempo. El tiempo que nunca miente.

Es que el periodismo de República Dominicana, que en ocasiones observa cualquier aficionado, tiene -por obligación- que mejorar…