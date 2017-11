Mao-. Este jueves entra en su segundo día el paro por tiempo indefinido convocado por el Colegio Médico Dominicano, filial Valverde, sin que se vislumbre un acuerdo que ponga fin a la protesta.

El gremio médico, encabezado por su presidente Ramón Rodríguez, mantiene la posición de que la huelga, que podría extenderse a las demás provincias del Noroeste, no será levantada hasta tanto sean revocados los traslados dispuestos por la Regional de Salud, y que no se aceptará que se le quite a Valverde la categoría de provincia Fronteriza.

De su lado, el director Regional de Salud, Domingo Colón, en una rueda de prensa, dijo que esa institución está abierta al diálogo, no obstante justificó los traslados alegando que fueron hechos para fortalecer la atención primaria en los centros de salud.

El funcionario también apoyó que los beneficios que los médicos reciben a través de la guardia presencial en las provincias fronterizas se les quiten a Valverde, ya que no es una provincia ubicada en la frontera.

En tanto que Tabaré Rodríguez, director del hospital Luis L. Bogaert de Mao, condenó la actitud del gremio y llamó al diálogo, ya que los más afectados con el paro son los pacientes de escasos recursos económicos, por lo que apeló a la conciencia de los galenos.