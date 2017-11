La capicúa de Danilo

La cosa es fácil de entender: Miguel Vargas, presidente del Consejo de Administración del PRD C. por A., quiere quitar a César Mella del IDSS por éste haberse negado a comprarles medicamentos, sin licitación, a dos suplidores (posiblemente socios de PRD C. por A.), que aquel le mandó. Ahora, al César dejar la decisión en manos del Presidente Danilo Medina, cuya Corporación hace consorcio con PRD, C. por A., le echa tremenda cuaba: si Danilo lo deja en el puesto, ¿qué va a hacer con su gran aliado?…Y si lo quita, para bien de los suplidores, ¿cómo queda su autoridad como Jefe del Estado? (¡Tremenda capicúa!).