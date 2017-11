FUNDEMASANLO: la visión de ayudar a los más necesitados

La filosofía de socorrer a los más necesitados y ayudar a los indefensos, son admirables acciones que le dan sentido a la razonable existencia humana en la tierra, por eso la Fundación para Envejecientes y Madres Solteras San Lorenzo Mártir, respalda este postulado llevando esperanza a residentes de Los Mina Viejo.

Pero los más de cuatro años sin estar incorporada dentro del presupuesto del Estado Dominicano, no ha sido obstáculo para que esta fundación cumpla con su rol social, siendo el sustento espontaneo de cerca de 500 envejecientes, madres solteras y niños de escasos recursos económicos del sector de Los Mina Viejo, que ven en ella la luz de esperanza que se había extinguido en la zona.

Sustentada en la visión de devolver a la sociedad parte de lo recibido, Pompilio Núñez Berroa, fundador de FUNDEMASANLO, evoca la humanitaria frase “dar con el corazón, sin esperar nada a cambio”.

Para este reconocido profesor de idiomas, al hablar de la fundación que creó para brindar servicios sociales en el sector que lo vio crecer, es un acto de amor y sensibilidad humana que impacta positivamente en la vida de personas humildes.

Como es el caso de las comunitarias Cristina Acosta y Miguelina De Paula, quienes por más de cinco años han recibido la mano amiga y solidaria de la fundación, a través de medicamentos, electrodomésticos y raciones alimenticias.

Resalta que lo más importante es el gesto solidario y desinteresado con que ésta organización se entrega a la noble causa de venir en auxilio de personas realmente necesitadas. “Eso Dios se lo devolverá en muchas bendiciones” expresa.

Apoyo institucional

De acuerdo al profesor Pompilio, estas humildes pero significativas acciones que lleva a cabo FUNDEMASANLO, cuentan con el respaldo desinteresado del Despacho de la Primera Dama de la República, que dirige la señora Cándida Montilla de Medina.

Cuenta que cada día es una oportunidad para ayudar al prójimo, sentimiento que lo ha puesto en práctica desde muy joven, empezando hacerse públicamente en el año 1975, cuando junto a otras personas crearon el tradicional Club Cultural y Deportivo San Lorenzo.

Con la creación del referido club, llegaron otros proyectos que han beneficiado a los residentes del sector Los Mina Viejo y zonas aledañas, como es el caso de la funeraria municipal y una botica popular, impactando en la forma de vida de los lugareños.

Reconocimiento social

Desde el cariño y el respeto a su persona, hasta el reconocimiento público de ser visto como un verdadero ejemplo para la sociedad, son partes de las retribuciones que recibe este humilde y sencillo hombre de barrio, quien a pesar de que la vida le ha sonreído de la mejor manera, nunca le ha dado la espalda a la realidad de su querido sector de Los Mina viejo.

“Soy hechura de este barrio, por eso me identifico con mi gente que me vio crecer y quiero devolver con pequeños gestos de acción solidaria el cariño y que me profesan”, dijo.

Puntualizó que con FUNDEMASANLO también se busca crear oportunidades para ciudadanos del referido sector que esperan ver un cambio positivo en sus vidas, llevándoles charlas de motivación y de superación personal, proporcionándoles los conocimientos necesarios para alcanzar su éxito.

Número de miembros

En la actualidad, la matrícula de miembros adscritos en FUNDEMASANLO supera las 500 personas, es decir, que un mismo número de familia se ve tocadas por las bondades de esta fundación, convirtiendo en un referente social en la ciudad de Santo Domingo.

Cabe destacar que todos los miembros de esta fundación están debidamente carnetizados, como forma de llevar un control de los beneficiarios de las acciones sociales que ésta desarrolla.

Todos los Envejecientes, madres solteras y niños del sector Los Mina viejo tienen en esta organización sin fines de lucro un aliado para combatir el infortunio de la cruda realidad que afecta a personas residentes en sectores marginados.

Actividades

La celebración de varias fechas importantes del año junto a los residentes del sector Los Mina viejo y zonas aledañas, forma parte de la tradición de FUNDEMASANLO, entre las que se destacan el Día de las Madres y de los Padres, así como también, la manera peculiar de revivir el espíritu navideño con un suculento almuerzo y llevar alegría a los niños en el Día de Reyes Magos, regalándoles juguetes y regalos.

Desde la creación de dicha fundación, cientos de personas y niños han sido beneficiados con estas significativas y sanas tradiciones, siendo para muchos la única oportunidad de sentir el singular afecto en la celebración de estas fechas y esperanza de vivir la magia de la navidad, época tan esperada por todos los dominicanos.

A través de rifas y espontáneos regalos, los miembros han recibido tanques de gas, televisores, colchones, abanicos, estuchas, licuadoras, canastas, pañales, además de las constantes donaciones de medicamentos y raciones alimenticias proporcionados por el Despacho de la Primera Dama.

Miembros directivas

FUNDEMASANLO cuenta con la siguiente directiva: Pompilio Núñez, presidente-tesorero; Augusto Tapia, secretario general; Miguelina De Paula, encargada de asuntos femeninos; Pablo Zaldívar, encargado de logística y seguridad; Sidio De Paula, encargado de deportes; y Antonio Valdez (Tony), enlace de asuntos externos.

Puede que FUNDEMASANLO no sea la solución a todos los problemas del pueblo dominicano, pero es sin lugar a dudas, un rayo de esperanza para los humildes y necesitados residentes del sector de Los Mina viejo.