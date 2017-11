Director del Ney Arias afirma quienes han sido cancelados es por cometer faltas

Amaury García Silverio advierte que todos en el centro de salud están obligados a cumplir con servicio al paciente

SANTO DOMINGO.- El director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, Amaury García Silverio, aseguró este jueves que la aplicación de la ley para que haya orden y buen funcionamiento siempre traerá resistencia, al referirse a la visita de la nueva junta directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD).

García Silverio explicó que la reglamentación interna de la institución prohíbe a sus miembros la realización de huelgas que impliquen paralización del servicio en el hospital, ya que el Ney Arias Lora es un centro de autogestión, significando que debe agenciarse sus propios recursos.

Expuso que en el Hospital hay espacio para el diálogo y hay que saber utilizar ese mecanismo. En ese sentido explicó que no se puede suspender el servicio de improviso para dedicarlo a actividades protesta, porque la naturaleza misma de la institución no lo permite.

“La gente tiene derecho a la protesta, la gente tiene derecho a disentir, pero no a faltar a su trabajo, en esta institución, la enfermera, el administrativo que falte a su trabajo lamentablemente tendrá de frente a la institución porque lo que es de orden público es atención al servicio de salud y eso no lo vamos a negociar”, puntualizó.

Ante la denuncia de cancelaciones de médicos y personal administrativo, García Silverio refirió que quienes han sido separados de la institución es porque se ha demostrado que han cometido faltas graves.

“Fíjense cuando comenzamos esta gestión ustedes recordarán que salió publicado la cancelación de unas 12 personas, y de lo que se trataba básicamente era de médicos que estaban contratados con salarios de miseria para hacer las responsabilidades de las guardias de 53 personas y esa situación nosotros la regularizamos y ustedes recordarán que tuvimos una resistencia, porque esos 53 colegas que se les conminaba a cumplir su responsabilidad de hacer las guardias y obviamente empezaron a protestar”, argumentó.

García Silverio precisó que su dirección se ha reunido varias veces con los miembros de la comisión del Colegio Médico Dominicano que se formó producto de necesidades y debilidades que vemos en el centro para fortalecerlas y que en ese sentido dijo que se está trabajando en ellas.

El doctor Amaury García Silverio sostuvo que no es lo mismo establecer una posición de pasividad o diálogo, a ser indiferentes a violaciones de la ley, esto por la indisposición que muestran algunos empleados a cumplir con sus obligaciones.

“Bajo ninguna condición nosotros vamos a aceptar vulnerar las reglas internas de la institución, vulnerar el derecho que tienen nuestros pacientes de recibir atención, esos médicos que estaban el día de hoy en esa manifestación, si desatendieron sus consultas, están al margen de la ley”, precisó.

Recordó que el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora es una institución de autogestión, que nunca se atrasa en el pago de los servicios, porque para poder mantenerse tiene que articular una herramienta de trabajo que garantice que “todos los que venimos a dar el servicio y a recibirlo dispongamos de una maquinaria totalmente aceitada”.

Desarticulación de mafias en el Hospital

El doctor Amaury García Silverio señaló que en el Hospital Ney Arias Lora “hemos encontrado de todo”, desde médicos con condiciones de suplidores, médicos que reciben un salario y que reciben compensaciones por realizar procedimientos, cosa que no es debida.

También personas que han cometido robo de bienes a la institución, siendo eso calificado como una falta grave. Dijo que en el Hospital ha tenido situaciones de empleados que han sacado pacientes sin seguros y a los que se les ha realizado procedimientos médicos para que evadan el pago el servicio brindado, esto a pesar de que hay mecanismos funcionales cuando se trata de personas de escasos recursos para así disminuirles el pago de las facturas y llegar a acuerdos de pago.

“Las investigaciones están concluidas en algunos casos, las personas que han cometido faltas graves de ese tipo y faltas que lleven cancelación, van a ser cancelados, desafortunadamente esa gente se está escudando detrás de ese tipo de protestas”, dijo.

En ese sentido indicó que toda esa estructura la ha ido desmontando porque no tiene ninguna razón para privilegiarte a ti y perjudicar a los demás y por eso está consciente de que hay que entender que atacar intereses le pone precio a la cabeza de la gente.

Aseguró que el Colegio Médico no defiende las cosas malas y que no hay una confrontación, sin embargo, ve con mucha preocupación el hecho que no se sepa diferenciar el trabajo y la labor de un Colegio Médico del de un sindicato de un gremio.

Manifestó que él defiende una causa justa y que hay que entender que las personas que trabajan en el Ney Arias Lora son servidores públicos, y que, aquellas personas que no están dispuestas a entenderlo y a asumirlo, entonces obviamente muestran resistencia.

“Hay personas que tienen estipulado trabajar bajo un horario, bajo un esquema, pero si no se sienten a gusto, si no les conviene, pues obviamente renuncian, pero el hecho de intentar hacer una determinación de que el servicio al paciente es lo fundamental, eso ha hecho que asumamos una posición genética que no estamos dispuestos a variar, porque aquí lo que es de orden público es garantizar el servicio a la comunidad”, finalizó.