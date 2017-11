Músicos de RD celebran su día en medio del descontento

La falta de apoyo continúa siendo una de las mayores críticas dentro de la industria del arte dominicana; músicos no están exentosLos músicos del mundo celebran hoy el Día de Santa Cecilia, considerada la patrona de estos intérpretes. Sin embargo, en la República Dominicana esta conmemoración llega en medio del disgusto de algunos de sus representantes que, como el maestro Rafael Solano, aseguran que muchos ni siquiera recuerdan la festividad.

“He visto cómo en años pasados no ha existido ni la más mínima felicitación al músico, ni de las autoridades ni de la misma prensa; creo que a veces nadie se acuerda”, resaltó el compositor dominicano de 86 años.

El también pianista destacó que pese a que existe la declaración del Día del Músico, “no se ve ni se percibe gran interés, aunque debería haberlo en cuanto al desarrollo de la música en sentido general”. El compositor de piezas como “Por amor”, consideró que lo apropiado sería celebrar dicha fecha durante varios días como lo hacen otras culturas, tomando de referencia a Francia, que, según dijo, aprovechan la ocasión para celebrar en todas las esquinas y manifestar el valor que tiene la música en la personalidad, el desarrollo y comportamiento del individuo.

De su lado, el cantautor José Virgilio Peña Suazo entiende que en muchas partes de Latinoamérica al músico no se le da la importancia como ente productivo de una nación, y que en la “tierra del merengue y la bachata” debería ser diferente por el papel que juegan en el dinamismo económico del Estado. “En el nuestro, que es un país que percibe divisas, por ejemplo, eminentemente a través del turismo, la música juega un papel fundamental. Pero a la hora de que quienes la ejecutan reciban apoyo, vemos muchos músicos nuestros muriendo pobres, a veces casi en situaciones desgarradoras, por no tener un medicamento para una diálisis, por no tener cosas que deberían estar seguras en un sistema para quienes lo dan todo por ver gente alegre, que nunca hacen huelgas y que empeñan hasta su patrimonio y el de su familia por el único hecho de hacer una canción o ejecutar un instrumento”, sostuvo. “Es penosa la situación por la que cada músico de nuestro país atraviesa. Ójala y en un futuro no muy lejano se vea este sector no como algo que hay que incluir y sacrificar cuando se habla de austeridad. La música está presente en todo; sin embargo, los músicos no están presentes en los planes de casi nadie en el país”, agregó.

No hay grandes cambios

El maestro Rafael Solano, quien cuenta con una trayectoria de más de 65 años, añade que el estado del músico en la República Dominicana no ha experimentado grandes cambios en su historia y que es visible que nunca han encontrado ni protección ni deseo político que los importantice. Sin embargo, considera que “sí hay cosas momentáneas que hay que apreciarlas; tenemos aquí una Orquesta Sinfónica y orquestas sinfónicas juveniles, pero la música es una profesión que cuesta dinero (…) siempre hemos tenido un Conservatorio Nacional de Música que es gratuito, y la Escuela Elemental de Música, pero están llenas de precariedades, cosas que le faltan. Ahora mismo hay muchas quejas, refiriéndome al estudio de la música”, puntualizó.

Miembros de Amucaba no pagan

Otro cuadro similar lo ofrece la titular de la junta directiva de la Asociación de Músicos, Cantantes, Bailarines, Actores, Locutores y Afines (Amucaba), Gladis Martínez, quien manifestó que el organismo cuenta con una membresía de aproximadamente 18 mil artistas y músicos dominicanos e internacionales y que casi ninguno paga la cuota, la cual es de 200 pesos mensuales.

Explicó que el aporte o contribución es con fines de mantener la estructura donde se aloja el organismo, actualmente ubicado en la avenida Rómulo Betancourt de Santo Domingo, y para asistencia social. “Es con miras a que en vez de que esperemos que sea el gobierno que nos pensione a los músicos, tener nuestro propios fondos para esos fines”, dijo.

Martínez indicó que hay muchos músicos atravesando por dificultades de salud y hasta con enfermedades terminales que no cuentan con el apoyo de la institución por la misma falta de dinero. También destacó que no ha sido el mejor año para los músicos, ya que se ha dado el caso de que muchos deben suspender sus presentaciones en actividades que pautan, por la baja asistencia.

La directora de Amucaba agregó que la institución busca reunirse con el presidente Danilo Medina para tratar el apoyo gubernamental a los músicos y que, mientras tanto, la institución impartirá, en los próximos meses, talleres para músicos y artistas nuevos y empíricos, principalmente a los urbanos, para que mejoren su calidad de voz y canto.

Instituciones

El músico y folclorista Roldán Mármol entiende que desde el punto

de vista organizativo sí han habido mejoras para los músicos, tomando en cuenta las regulaciones en las que la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores dominicanos de música ha incurrido con miras a poder canalizar la creatividad y también recibir los beneficios del derecho de autoría.

Destacó la creación de otros entes como la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), dedicada a la gestión colectiva de los derechos conexos al derecho de autor correspondiente; y la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos, cuyo objetivo es difundir el valor de la música y recaudar la retribución que generan los actos de la comunicación pública de fonogramas. Sin embargo, consideró que hay que incrementar la calidad de los músicos, ejecutantes y artistas, en sentido general, ya que, a su entender, muchos desconocen su folclor y tradiciones. “Tampoco existe una política estatal de defensa de la música, especialmente a los nuevos músicos y talentos (…) aunque creo que aún hay posibilidades de seguir creciendo”, puntualizó.

La celebración de Cultura

El ministro de Cultura, Pedro Vergés, recibirá hoy al Rey del Merengue, Joseíto Mateo, a ritmo de música y baile, como parte de la agenda de actividades que esa institución ha dispuesto para la celebración de la Semana del Merengue, que incluye la festividad del músico. Otra propuesta es el Festival Nacional de Canto Coral, con más de veinte agrupaciones corales; un concierto con Kinito Méndez en la Fortaleza Ozama el sábado, y el espectáculo “El merengue según Mateo” el domingo.

Vergés dijo que trabaja en el fortalecimiento de los programas de educación y formación musical, a través de la Escuela de Música Elemental Elila Mena, Conservatorio Nacional de Música, Orquesta Sinfónica Nacional, Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, Escuela de Música Típica Ñico Lora, Escuelas libres y otros centros.