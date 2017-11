Círculo de Locutores imparte taller de Oratoria en La Romana  

La Romana. El Círculo de Locutores Dominicano (CLD), filial La Romana, celebró el pasado domingo 19, un taller de Oratoria dirigido a profesionales del micrófono e impartido por el laureado locutor nacional, Osvaldo Antonio Cepeda y Cepeda, en su sede de la Cámara de Comercio y Producción, de aquí.

Alrededor de 40 locutores en ejercicio, periodistas, comunicadores y profesionales de distintas áreas del saber participaron en una ininterrumpida jornada de capacitación con la finalidad de capacitarse y actualizar los previos conocimientos orales de quienes han dedicado su vida al ‘Arte del buen decir’, de la ‘Palabra Hablada’ o del ‘Arte de hablar en Público’; como también a quienes desconocen las riquezas del mundo verbal u oral.

Actualmente, en una sociedad tecnológica y de redes sociales, es vital que el profesional de la oralidad maneje nuevas técnicas, cultura general ampliada, tecnicismos propios de las diversas carreras humanas y enriquezca su léxico y escritura por medio del cultivo de una constante lectura e investigación social, que difundirá por los medios de comunicación para informar, educar, denunciar y entretener como funciones básicas de los medios de masas.

Los miembros del Círculo de Locutores romanenses, acompañados de comunicadores y público en general agotó una desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, disfrutaron de las anécdotas, experiencias y enseñanzas del veterano y catedrático locutor dominicano, autor del reconocido libro de consulta, ‘Silencio en el estudio’, donde imprime su sello de profesionalidad y técnicas aplicadas al ejercicio digno y responsable por medio del micrófono y ondas hertzianas.

Cepeda y Cepeda, es General de Brigada, locutor, educador, abogado, músico, poeta y militar dominicano, quien ha dedicado su vida a dominar el uso del micrófono en público, de tal magnitud, que las fiestas nacionales patrias, actos históricos y patrióticos han descansado en su voz y talento, aún, arribando a sus 80 años de edad, mantiene su estatus y cariño en el gremio.

El único locutor dominicano que embellece y dibuja los tucanos en sus discursos de Independencia, sin temor a equivocaciones. Promotor cultural y social desde su ejercicio tribunicio y que diversifica su arte locutoril, siendo destacado por su sello sinigual como maestro de ceremonias en incalculables actos, gobiernos y épocas de la Historia Dominicana.

Ha sido galardonado y condecorado con El Micrófono de Oro por el Circulo de Locutores Dominicanos,1982; Cabina de la Fama de la Locución, 1984; Inmortal de la Locución Dominicana,1984; maestro de ceremonias, Premios Casandra, 1984; El Micrófono de Perlas Universidad de Gainesville, Florida; El Carnet de Diamante, 1991; y el Locutor del Siglo 20, Congreso de la República Dominicana.

Entre sus obras resaltan, Silencio en el Estudio y Oratoria, además de escribir y dar música a las Letras del Himno del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y del Himno del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), “Hay algo que siempre he cuidado como una niña de 15, es mi carrera de locutor”, una de sus frases célebres.

El Círculo de Locutores filial La Romana, presidido por la locutora romanense, Hilda María Peguero, y acompañada de dilectos oradores y comunicadores de la provincia azucarera, entregaron un reconocimiento por resolución del Ayuntamiento Municipal de La Romana, distinguiéndolo como Huésped en una placa de agradecimiento por su apoyo en aras de la clase profesional del micrófono.

“Siempre me propuse ser el mejor en las facetas en que he trabajado y Dios me ha iluminado.” Próximamente, los locutores de La Romana, avanzaron que impartirán un taller de Locución a todo público y gremios profesionales como abogados, médicos, profesores, entre otros.

Por Adalgisa Corcino