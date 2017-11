Navarro asegura que sin la integración de la familia a la escuela no habrá calidad educativa

El ministro de Educación, Andrés Navarro, manifestó que el cambio profundo que vive la educación dominicana no radica solo en la nueva infraestructura, sino primordialmente en el “contenido para los aprendizajes de nuestros estudiantes, y ese contenido nos remite, fundamentalmente, a la familia, que hoy más que nunca debe ser un aliado estratégico de la escuela”.

Navarro explicó que el nuevo currículo es un novedoso paradigma de la enseñanza, basado en el desarrollo de competencias en los estudiantes y “cuando usted estudia bien esas competencias fundamentales, se da cuenta de que es imposible desarrollarlas en su verdadera magnitud solamente en la escuela”, pues existe un sujeto curricular fundamental en el nuevo esquema de la enseñanza dominicana que es la familia.

“Hoy más que nunca, la familia se convierte en un aliado estratégico; debe convertirse en un aliado estratégico, si realmente queremos calidad en la educación. Ya no es simple y llanamente tener profesores bien formados, eso es indispensable, pero no es suficiente. No es tener nuevos centros educativos, nuevas escuelas, infraestructuras, tecnologías, directores que sepan administrar; eso es necesario, pero no es suficiente. Para que esa fórmula sea suficiente y completa, es indispensable ese sujeto que llamamos familia”, enfatizó.

Navarro citó que entre las competencias del nuevo currículo están el Comportamiento Ético y Ciudadano; la Comunicativa; la de Pensamiento Lógico, Crítico y Creativo; Solución de Problemas; Desarrollo Personal y Espiritual; y recordó que revolucionar la escuela, conlleva obligatoriamente a una alianza estratégica entre la escuela y la familia, por lo que consideró que ya las familias no pueden ser un sujeto pasivo frente a la dinámica de la escuela.