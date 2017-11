Salud de Fefita La Grande evoluciona satisfactoriamente

Santiago.- El estado de salud de Fefita la Grande, quien el pasado jueves fue internada en un centro de salud privado por un proceso bronquial, evoluciona satisfactoriamente.

Así lo afirmaron, tanto su manager Rosa Estrella, como la neumóloga Natalia García, quien se limitó a decir que está muy mejor, pero que la paciente le pidió no hablar sobre su estado de salud para no crear confusiones.

“Está prohibido por autonomía del paciente hablar de su salud. Tengo que ajustarme a la parte de discreción que ella me está pidiendo como médico”, precisó García, quien al insistirle dijo que la Vieja Fefa no tiene nada grave, sino “algo común como tenemos todos ahora con el clima, procesos gripales, no puedo estar hablando porque ella me lo pidió”.

García precisó que Fefita está en una habitación normal de la Clínica Unión Médica, y que estima que de aquí al lunes le daría el alta porque ella está respondiendo muy bien, pero en esta parte difiere su manager Rosa Estrella, quien informó que podrían darle el alta hoy viernes, ya que está muy mejor y que solo estaban a la espera de la aprobación de uno de los médicos que la están tratando.

“Ella está muy bien de estado de ánimo, tal como tú la vez en un escenario. Nada más nos falta un solo doctor, pero ya la doctora de los pulmones aprobó el alta”, afirmó Rosa Estrella.

Estrella expresó que la soberana Fefita la Grande, quien suena en la radio con el tema “La pimienta es la que pica”, tenía una pequeña bronquitis pero de anoche a hoy cedió, y no ha presentado fiebre gracias a Dios.

Informó que por el estado de salud sus compromisos artísticos se han visto afectados, ya que ella tenía una presentación en Estados Unidos este sábado y no podrá actuar.

La manager de la artista dijo que además la está evaluando su cardiólogo, el doctor González, ya que aprovecharon para hacer todos los chequeos.