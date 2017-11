Experto: mecánicos dominicanos quitan a vehículos el “catalizador”, pieza que ayuda a filtrar gases

A propósito de la muerte de la una mujer junto a dos niñas dentro de un carro por presunta inhalación de monóxido de carbono, en el sector La Esperilla, del Distrito Nacional, el experto en mecánica automotriz Esdras Martínez explicó que en el país los mecánicos acostumbran retirar a los vehículos el “catalizador”, que es la pieza que se encarga de filtrar los gases que produce el motor en la combustión interna para evitar que estos salgar al exterior y contaminen el medio ambiente.

El experto en mecánica automotriz informó que un vehículo puede funcionar sin catalítico, pero que muchas veces lo hace de manera parcial porque hay modelos que traen un sensor en la pieza, el cual sirve para sellar la computadora y controlar las admisiones de oxígeno y de carburantes.

“Hay automóviles que cuando se les quita el catalítico pueden fallar, y al fallar la mezcla no se hace perfecta en el vehículo y esto contribuye a que emita mayor cantidad de hidrocarburo crudo sin procesar en la combustión”, sostuvo Martínez.

Subrayó que esta pieza debe ser sustituida cada 90 mil kilómetros, pero lamentó que en el país no lo hacen, sino que la eliminan, “eso es una costumbre muy grave”.

En el país los talleres que desmontan el catalizador lo negocian más adelante a muy buen precio, pues la pieza, que tiene apariencia de forma triangular, posee dentrod1 un tipo de metal que es muy valorado.

Indicó que una vez el monóxido de carbono está en el cuerpo provoca una serie de situaciones, la primera de ellas es la parálisis, luego desorientación, sordera y visibilidad borrosa, es decir que el cuerpo pierde el mecanismo de defensa rápido para accionar.

“El monóxido de carbono es un veneno para el cuerpo humano e inhalarlo en altas proporciones puede ocasionar serios problemas en el organismo. Parece ser que ese fue el caso que ocurrió con esas tres personas ya que cuando cuerpo humano inhala altas concentraciones, en el cuerpo se presentan serias situaciones orgánicas, es decir que el cuerpo deja de absorber el oxígeno y en su lugar absorbe el dióxido de carbono que es un gas inoloro, incoloro, es difícil de detectar”, manifestó durante una entrevista en “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCDN, canal 37.

De acuerdo con los análisis del experto, el envaramiento de Regy Dally Mery Contreras, de 27 años de edad; Dohanlly Mariel Contreras Montero, de 15 años, y Lya Camille Pérez Contreras, de 2 años, se produjo en varias etapas.

Evidentemente ellas tenían los cristales arriba, entonces el vehículo no tenía la forma de desprenderse de esos gases. Parece ser, porque no he visto el vehículo, que tenía algunos huecos en su carrocería, los cuales hacía que las emisiones entraran, pero que no salieran”, expuso.

Agregó que todo sistema de escape de un vehículo está compuesto por tuberías que van desde la salida de múltiples escapes del motor térmico hasta la parte trasera debido a lo peligroso de las emisiones, pero que cuando las tuberías de moflería se rompen los gases entran al vehículo.