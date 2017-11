Rojas: “Con padrón abierto o cerrado Leonel será candidato”

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Bautista Rojas Gómez sostuvo ayer que Leonel Fernández será el candidato de ese partido en el 2020 “con padrón abierto o con padrón cerrado” porque es el pueblo el que lo aspira.“Leonel va a ganar la candidatura con primarias abiertas o cerradas, por lo que el concepto del compañero Leonel es que las primarias abiertas serían inconstitucionales por la ya existente decisión de la Suprema Corte de Justicia”. “Estaré acompañando al compañero Leonel y estoy seguro de que él gana la candidatura sea abierta o cerrada”.

Sostuvo, además, que la unidad del PLD está garantizada. “La unidad del PLD está garantizada con el candidato que sea, eso no está en juego, y Leonel va a ser el candidato del PLD, no de otra organización, del PLD”, dijo.

Cuestionado sobre su aclaración de que Fernández será candidato por el PLD y no de otra organización, dijo: “Circuló la especie de un frente o qué sé yo; no, no, Leonel será candidato del PLD y el PLD está por encima de todo, Danilo, Leonel”.

Sobre el debate de una posible nueva reelección, Rojas Gómez dijo que “está prohibida la reelección”. “El 15 (2015) pasó, lo que no ha pasado es el 2020 y para el 20 está prohibida”, subrayó.

Igualmente, aseguró que el presidente Danilo Medina es respetuoso de la Constitución. “Modificarla es una cosa y cuando se modificó se respetó el procedimiento”, sostuvo en defensa del presidente de la República.

Dijo que independientemente de que el presidente Danilo Medina pueda o no modificar la Constitución para una nueva reelección, Fernández competirá en el PLD. “Hay una decisión de que él (Leonel) va a participar a lo interno como candidato y será escogido por la mayoría, sea con quien sea de candidato”, dijo.

Rojas Gómez agregó que en este momento descarta una competencia Danilo-Leonel, porque el “que está habilitado es Leonel”. l yanessi espinal