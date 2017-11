PLD sube a 7 los juristas que contratará para decidir sobre primarias

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, manifestó hoy que será aumentada a siete la comisión de juristas internacionales que esa organización contratará con el fin de determinar si el proceso de primarias abiertas es violatoria de la Constitución de la República.

“Estamos ya en la fase final de ponernos de acuerdo quienes serán los juristas que rendirán el estudio detallado para determinar si contradice o no la celebración de las primarias abiertas”, dijo Pared Pérez, quien es presidente del Senado.

El Comité Político del PLD, en su última reunión, decidió nombrar una comisión de cinco juristas para que decidieran si las primarias abiertas, como propone un sector del partido, es contrario a la Carta Magna, como plantea otro grupo de la organización y sectores de la sociedad.

Sobre la acusación de que el PLD es el responsable de que la ley de partidos políticos, el político dijo que los hechos demuestran que no es así y que más bien, la situación es responsabilidad de todos los partidos.

“El primer proyecto de la ley de partidos fue sometido por el presidente Leonel Fernández, en su primer periodo siendo yo diputado, cuando eso no lo contralaba el PLD, era el PRD. Ahora PRM, es decir en una u otra medida, nosotros los partidos hemos sido responsables, no es que esto sea exclusividad del PLD, sí no de todos”, adujo.