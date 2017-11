El Jeffrey dispuesto aceptar canditura en 2020 si se lo piden

El merenguero El Jeffrey se definió como Leonelista y dijo que si el expresidente Leonel Fernández le solicita que aspire a una senaduría en los comicios del 2020, no podría negarse.

“A los presidentes no se le dice que no. Si el presidente (Fernández) me designa un cargo yo no soy ladrón, ni corrupto, ni delincuente, las cosas tienen que hacerse bien hechas debemos cambiar el querer abusar del patrimonio de nuestros pueblos”, expresó al ser entrevistado en el programa radial Nuestra Opinión, que se Neón 89.3

El merenguero sostuvo que tampoco le diría que no al jefe de Estado, Danilo Medina, Luis Abinander, Hipólito Mejía.

El merenguero expresó que la causa por la que lucharía desde un despacho o una curul sería por la cultura, el merengue y los dominicanos.

Entiende que es una vergüenza que empresas solidas de la República Dominicana no patrocinen la música autóctona y aseguró que “hemos cambiado nuestra cultura, ya no tenemos identidad por un género qué aunque no tengo nada en contra de los urbanos, pero no es nuestro”.

Sostuvo que tiene un proyecto de cultura para crear escuelas de música en barrios, municipios y provincias. Además, busca que Gobierno pueda patrocinar la música nacional.

Expuso que el Ministro de Cultura, Pedro Vergés, desde esa institución no hace nada por la cultura nacional.

Merengueros Siglo XXI

“El canta lindo”, como también es conocido El Jeffrey, aseguró que no pertenece al movimiento Merengueros Siglo XXI porque se dio cuenta que hay muchos intereses ahí.

El intérprete de “Mi tierra” adelantó que para el próximo año lanzará su producción discográfica “Justo a tiempo”.

En el disco, el “Canta lindo” debutará como productor musical, y en el mismo contará con una salsa producida por José Hernández.