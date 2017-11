Vicepresidente de Ecuador es llamado a juicio por caso Odebrecht

El juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, decidió este martes llamar a juicio al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.

El llamado a comparecencia ocurre luego de que la Fiscalía escuchara los elementos de convicción de que vinculan a trece procesados por el delito de presunta asociación ilícita para el pago de sobornos, refiere El Universo.

La Fiscalía General acusa a Glas por la supuesta recepción de 13,5 millones de dólares en coimas de la constructora mediante un tercero, que también ha sido sujeto de investigación. El vicepresidente se encuentra bajo medidas cautelares como prisión preventiva y prohibición de enajenación de bienes.

El segundo a bordo del gobierno del presidente Lenín Moreno ha negado los cargos. Hace dos días, en su cuenta de Twitter, Glas emitió un comunicado en el que acusó al Fiscal de montar “un show” y de querer destituirlo sin pruebas: “¡Estoy preso por una conspiración!”, aseguró.

Correa excluido

Según informa El Telégrafo, el juez que lleva la causa consideró que hay “presunciones ciertas” de que Glas actuó en el delito de soborno en grado de autor mientras ejerció los cargos de ministro y vicepresidente.

No obstante, el togado determinó excluir del proceso el testimonio del ex mandatario de Ecuador, Rafael Correa, y del procurador del Estado, Diego García, tal como lo había solicitado un particular llamado César Montufar, precisa El Comercio.

De confirmarse la existencia de una organización delictiva, serán 43 peritos y 79 testigos quienes procederán a validarse.