Terrero sobre el aborto: no hay Constitución que obligue a dejar morir a una mujer

El director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida –CONAVIHSIDA- , Víctor Manuel Terrero, negó este martes que exista injerencia de los Organismos de las Naciones Unidas – ONU – para que en el país se despenalice el aborto, cómo dijera monseñor Víctor Masalles, el pasado fin de semana.

Terrero sostuvo que el tema del aborto es un tema puramente médico, no religioso, porqué se trata de salvar la vida de una mujer o para evitar complicaciones peores, cómo ocurre muchas veces.

Recordó que cuando se decidió modificar la Constitución de la República, introduciendo la despenalización del aborto en tres causales, cómo siempre lo hemos discutidos: Que es cuando la vida de la madre corre peligro, cuándo hay anormalidad fetal y cuando se produce una violación e incesto en una niña.

El funcionario, manifestó que estas prácticas se realizan continuamente en todos los hospitales del país y no habrá una Constitución, ni un código que pueda obligar a un médico a dejar morir una paciente en un momento determinado, eso es absurdo.

“Nosotros entendemos que son medidas para salvar la vida de la mujer, ósea no hay ninguna injerencia de ningún país extranjero, porqué yo en mi condición de médico ginecólogo obstetra, con más de 30 años de ejercicio profesional en los hospitales públicos del país, he actuado y nadie puede demostrarnos a nosotros ningún acto indebido, ni reñido contra la Ley y lo haré siempre”, sostuvo Terrero.

El médico ginecólogo obstetra y propulsor del proyecto, indicó que definitivamente el tema de despenalizar el aborto e interrumpir el embarazo en momento especiales son temas puramente médico y podemos verlo como un aspecto sanitario de un país.

El doctor manifestó que no cree que haya injerencia no solamente extranjera, sino injerencia de personas que no son médicos, porqué si usted es pastor o sacerdote, usted sabe mucho de religiosidad y todos creemos en Dios, pero en lo que tiene que ver con el manejo de una paciente en un momento determinado, pienso que es una decisión de un médico, no de un sacerdote o pastor de un templo.

Dijo que invitará a monseñor Masalles y a los pastores quieran a pasarse 24 horas en un hospital cualquiera y que vean un paciente que te llegue con una enfermedad bastante aguda, tipo diabetes, hipertensión, displasia a nivel del cérvix y que tenga un embarazo incipiente y que este reclamando la interrupción del embarazo o que el médico le diga que hay que interrumpir el embarazo, yo quiero ver la actitud, que puede ocurrir en ese momento.

El director ejecutivo de CONAVIHSIDA entiende que hay medidas que el médico debe tomar y no debe atender los señalamientos de una pieza legislativa o de un determinado sector.

Sostuvo que el Código Penal debe salir completo, me opongo a cualquier modificación de la pieza que no sea la despenalización del aborto en las tres causales, cómo siempre lo hemos propuesto.