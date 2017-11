Darío Álvarez pide disculpa con Sergio Alcántara por el pelotazo que le dio

El lanzador de los Toros del Este, Darío Álvarez, pidió este martes disculpas al jugador Sergio Alcántara, de los Tigres del Licey, luego de una reunión convocada por el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Vitelio Mejía Ortiz.

La reunión fue efectuada para dilucidar los incidentes ocurridos el pasado domingo en el encuentro celebrado entre los Toros del Este y los Tigres del Licey.

Álvarez, al disculparse ante Alcántara le expresó que no fue su intención golpearlo ya que no quiso poner en juego el promisorio futuro que, como jugador de Grandes Ligas, tiene el campocorto de los felinos.

Los jugadores fueron citados junto a sus respectivos gerentes generales, Junior Noboa y Stanley Javier, sus managers Carlos Subero y Luis Urueta, así como el coach Mike Guerrero, de los Tigres.

De igual modo, asistieron en calidad de citados Warner Madrigal y Eduard Santos, Anderson Hernández y Yamaico Navarro, quien no pudo estar presente pero fue representado por el gerente general y el manager, asegurando el debido proceso, indica una nota de prensa.

Durante el partido los árbitros expulsaron tanto a Darío Álvarez, al infielder Anderson Hernández, Luis Urueta y su asistente Mike Guerrero y los lanzadores Eduard Santos y Warner Madrigal, luego que se vaciaran las bancas tras un pelotazo al campocorto añil.

La reunión con el presidente de la Liga se desarrolló en un ambiente de concordia en donde ambas partes se comprometieron a instruir a sus jugadores para que este tipo de acciones que empañan el buen nombre del béisbol dominicano no se repita. De su lado, el licenciado Vitelio Mejía agradeció la receptividad pero les hizo saber que la Lidom y él de manera particular no tolerarán acciones de indisciplinarías de este tipo.