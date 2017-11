Abinader asegura habrá elección democrática en convención del PRM

Luis Abinader afirmó hoy que en el proceso convencional del Partido Revolucionario Moderno habrá elecciones democráticas, y todo el que sea elegido lo será por el voto universal de la militancia perremeísta.

“Quien tenga alguna preocupación de que no haya ejercicio democrático, que se quite esa preocupación”, precisó Abinader al ser preguntado sobre versiones de que habría un acuerdo que impediría la libre elección de una parte de las autoridades del partido.

Abinader resaltó la calidad del proceso convencional que realiza el PRM y en especial elogió el número de inscripciones registradas. Preguntado si tenía una proyección del número de inscritos o si habrá posposición de alguna etapa de la Convención, dijo que cualquier información al respecto será ofrecida por las autoridades del partido.

Abinader respondió preguntas periodísticas tras recibir la visita de un grupo de jóvenes dirigentes de diferentes partidos que procuran respaldo del liderazgo nacional para que en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas se asigne una cuota del 25% en las posiciones dirigenciales y de elección nacional.

Al ser cuestionado sobre la afirmación del senador Arístides Victoria Yeb, de que el Partido de la Liberación Dominicana es responsable de que no haya sido aprobada la Ley de Partidos, el ex candidato presidencial del PRM dijo que lo correcto es que la concertación de esa legislación vuelva al Congreso y no se siga manejando como un asunto de interés exclusivo del partido de gobierno.

Se comprometió a respaldar la aspiración de los jóvenes para que la cuota sea convertida en ley, elogiando su determinación de sobreponerse a las diferencias partidarias y de unirse para defender sus intereses.

Les sugirió tomar en cuenta que las posiciones deben ser ganadas con el trabajo y que en su cuota deben respetar también la del 25% de las mujeres, que son las más excluidas y discriminadas en el aspecto de las oportunidades económicas y a la hora de elegir dirigentes y candidatos.

Refiriéndose a los jóvenes dominicanos en general los exhortó a ganar la batalla de su realización personal y familiar participando en los cambios y reformas que serán realizados con la instauración de un nuevo modelo de desarrollo económico y social que los tome en cuenta, a partir de las próximas elecciones.