correo de los lectores

Señor director: Aunque estamos de acuerdo con la propuesta de reforma a la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios para adecuarla aun más a la realidad de las ciudades, aun así soy de los que entienden que David Collado, el alcalde del Distrito, quien como cual envalentonado rey, caracterizado por una calma parsimoniosa, la que le ha servido de “honda” está enfrentando a un Goliat expresado en la deficiencia, en términos de recursos, el retiro de los desechos sólidos, la debida protección de las plazas públicas, el cuidado de las áreas verdes, la organización y remozamiento de las calles, aceras y contenes.

Es a partir de esta mirada que valoramos el justo y noble esfuerzo de David Collado en la intención de construir una ciudad donde los ciudadanos podamos vivir con dignidad, por lo que aprovechamos para pedirle una mayor atención para la “Circunscripción 3”, demarcación geográfica que no tiene dolientes.

Señor alcalde, tan solo le pido que cumpla con nuestra empobrecida demarcación geográfica, a partir de lo establecido en la ley y en el Presupuesto Participativo Municipal, la cual en sus articulados dice que el 40 por ciento de las obras a ejecutar deben ser a favor de las comunidades.

En los últimos 10 años esta franja de la capital ha crecido de manera excesiva, contando hoy con 30 barrios y más de 700 mil habitantes, con más de 300 mil adultos con derecho al voto; siete diputados y 14 regidores y, aún así, hoy somos mucho más pobres de solemnidad, porque estamos huérfanos de autoridades.

Nuestro espacio no ha sido tomado en cuenta en el Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

Con lo único que no contamos es con un cuerpo de bomberos, pero después, tenemos emisoras de radio y canales de televisión, hospitales, una segunda línea del Metro y de transporte; parroquias e iglesias de todas las denominaciones, parques, elevados, puentes, mercados, calles, destacamentos policiales, estadios de beisbol, extensiones universitarias, politécnicos y escuelas, instalaciones deportivas y, hasta una parte del contaminado río Ozama nos pertenece, pero nadie nos ayuda a crecer.

Nélsido herasme

Ciudadano

Crecimiento y desarrollo

Señor director: Conceptos básicos de Economía: crecimiento económico y desarrollo económico son muy diferentes. Lamentablemente la politiquería ha tergiversado los conceptos porque no conviene para uso de discurso. Puede haber crecimiento económico, como lo ha habido, sin desarrollo económico (reducción de pobreza, etc.) Lo que no puede haber es desarrollo económico sin crecimiento económico. Las autoridades deben preocuparse por el segundo.

Ivàn Estrella

Ciudadano