Diputado Alexis Isaac Jiménez buscará presidencia del PRM en SDE

El diputado de la provincia Santo Domingo, Alexis Isaac Jiménez, anunció este domingo sus aspiraciones a participar como candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el municipio de Santo Domingo Este con el propósito de convertir esa organización política en una poderosa maquinaria electoral que sea capaz de conquistar el poder en el próximo proceso electoral.

Jiménez informó que la iniciativa es el fruto de una profunda reflexión que le ha permitido ponderar la situación social, económica y política que atraviesa la sociedad dominicana y la necesidad de guiarla por nuevos rumbos.

“Anuncio mi firme intención de aspirar a la presidencia del PRM en este, el municipio más grande del país con el único interés de convertirlo en un partido fuerte, unido y cualitativamente preparado para la toma del poder” dijo el legislador perremeísta.

Manifestó además estar confiado en que la convención interna de ese partido a desarrollarse a finales de este mes se lleve a cabo con una participación amplia de todos los perremeístas en la que él resultará ganador.

“Nuestra precandidatura posee la solidez para dirigir el cambio que exige el pueblo dominicano. Formulo un llamado a todos los dominicanos y de forma especial a los perremeístas para que me acompañen en esta ardua batalla cuyo único propósito es consolidar el partido líder de la oposición para sacar al PLD del poder” manifestó Jiménez.

Alexis Jiménez adelantó que no busca la presidencia del PRM como trampolín para aspiraciones futuras a la alcaldía municipal al tiempo que se comprometió a no aspirar y ser un árbitro que propugnara por la democracia interna de la organización.

“Por eso prometo ante ustedes que no me estoy haciendo un traje a la medida y de esta forma dejar claro que no aspiraré en el próximo proceso electoral a la alcaldía del municipio; sino que me convertiré en un árbitro que defenderá solo los intereses del partido y de los compañeros así como soporte del candidato que postule nuestra organización para ganar la municipalidad” expresó Jiménez.

El legislador opositor explicó que su propuesta está sustentada en diez ejes trasversales las cuales explica a continuación: