Ayuntamiento dispondrá de RD$50 millones para apoyar pequeños negocios en la capital  

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, anunció este domingo el lanzamiento del programa “Santo Domingo Emprende”, que busca apoyar a pequeños negocios a través de una fundación integrada por el sector privado, universidades y la Alcaldía del Distrito Nacional.

El programa iniciará en el 2018 con, un presupuesto de 50 millones de pesos que se usarán para financiar a los emprendedores en los distintos barrios de las circunscripciones 1, 2 y 3 del Distrito Nacional.

Collado expresó que en el marco de “Santo Domingo Emprende” se construirá el centro de emprendurismo e inversión de Santo Domingo que estará ubicado en Cristo Rey, además de la realización de más de 15 charlas en los distintos barrios de la capital, mediante acuerdos con empresarios privados y universidades nacionales. Agregó que lo 50 millones de pesos serán dispuestos para financiar el programa ya están incluidos en el presupuesto del 2018.

El alcalde del Distrito Nacional hizo el anuncio durante una conferencia sobre el emprendedurismo, celebrada con motivo de celebrarse el 12 de noviembre el Día Nacional del Emprendedor, en el anfiteatro del club Mauricio Báez en el sector de Villa Juana, de la Capital.

El evento fue organizado por el Departamento de Juventud del Ayuntamiento del Distrito Naciona y, asistieron jóvenes empresarios emprendedores de distintos sectores de la economía dominicana que se han destacado en sus respectivas carreras profesionales.

Testimonios

Durante la disertación el acalde Collado presento varios testimonios de jóvenes emprendedores como ejemplo de la perseverancia y sacrificio que se deben hacer para tener éxito en la vida.

Wason Brazoban, Eddy Herrera y el inmortal del beisbol Juan Marichal fueron tres de los testimonios presentados. Además contó su propia historia, desde que se lanzó como emprendedor, hace 20 años, hasta su gestión como alcalde en la actualidad.

Describió logró ser propietario de 50 sucursales de la telefónica Orange Dominicana e incursionar en el mundo del cine sin ser experto en esa área. Collado realizó el filme de las películas tituladas El Rey de Najayo, Ponchao, El que mucho abarca y Pueto Pa’ Mí, esta última dedicada a la juventud.

Como alcalde

Collado también dijo que como candidato a alcalde tuvo sus temores y dificultades, ya que le propusieron la candidatura cuando apenas quedaban 39 días de campaña y las encuestas le daban 25 puntos por debajo de “la persona que era mi competidor”, refiriéndose al entonces alcalde Roberto Salcedo.

“De un lado mi partido presionaba y del otro lado me decían que el emprendedor emprendió la huida. Yo no quería quedar como cobarde y me inscribí cuando faltaban minutos para cerrar las inscripciones”, recordó Collado.

Sostuvo que a pesar de que le recomendaron destruir la imagen de su competidor como única forma de ganar la Alcaldía, se negó rotundamente porque “creo en la energía positiva y me siento orgulloso de que no le he hecho daño a nadie como alcalde ni como candidato”.

Por eso llamo a los jóvenes a vivir sus sueños con entrega y ser parte de las personas que cambian el mundo.

Legislativo

Al inicio del evento, Collado se refirió a su paso por el Congreso Nacional como diputado. Dijo que en el mes de noviembre del 2011 introdujo una iniciativa para la creación de normativas y regulaciones que fomenten el crecimiento y lanzamiento de la micro, pequeña y mediana empresas (mipymes), la cual fue conocida y aprobada como Ley de Emprendimiento.

La ley tiene el objetivo de crear un marco regulatorio e institucional para el fomento de la cultura emprendedora, que al mismo tiempo promueva la creación y permanencia de emprendimientos incorporados formalmente en la economía, mediante incentivos y eliminación de obstáculos que permitan su desarrollo y consolidación.