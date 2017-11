¡Enciende tu lámpara!

Quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra y quien no sabe a dónde va ya llegó. Hay quienes a su retroceso le llaman avance y con lo que pretendían acercarse terminaron más distanciados, a las malas experiencias le llaman sabiduría y a la libertad libertinaje, se llenan la boca de críticas para vaciar el corazón de los indecisos, porque otro le llenó la cabeza de conceptos que vacían el bolsillo de las masas. Más de lo mismo y menos oportunidades de ver cambios. En resumen rebanadas de palabras versus migajas de hechos, o de otro modo hechos rebanados como migajas por vana palabrería. Recuerde, quien come Biblia no come cuento, quien teme a Dios ora por sus enemigos y quien en Dios confía al mal desafía.