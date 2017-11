Director Servicio Social de Iglesias pide respaldo del Gobierno para programas sociales

El director ejecutivo del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, pastor Lorenzo Mota King, solicitó el respaldo del Gobierno para avanzar en los proyectos de producción agrícola, valores ciudadanos y el tema del agua en zonas de difícil acceso del país, para los cuales la entidad desarrolla varios programas en vía de dar respuestas a esas problemáticas.

Mota King explicó, además, que en la actualidad desarrollan sendos programas de salud, educación, seguridad alimentaria y la capacitación de agricultores en el nuevo modelo de producción agrícola, especialmente en las provincias Monte Plata, San Juan y San Pedro de Macorís, por lo que solicitaron el concurso del Gobierno y los empresarios.

El religioso puso como ejemplo una escuela de producción de peces de estanque que desarrollan en el sector Capotillo, “donde entrenamos a los lugareños, y también a cómo mantener un estanque en sus propios terrenos para que puedan producir”.

Agregó que también se trabaja en programas de salud y educación en las diferentes regiones, pero con un concepto que responde a resultados más eficiente que es, en lugar de traer medicinas del extranjero, se trabaja con la educación preventiva para evitar las enfermedades, lo que le ha sido resultado menos costoso.

Asimismo, el ministro de la iglesia evangélica denunció algunos “escollos” encontrados en el Ministerio de Hacienda al momento de hacer uso del contrato firmado por la iglesia con el Estado, que establece las exoneraciones que el servicio hace.

“Ese contrato firmado con el Estado también establece que el Gobierno del país tiene que exonerar de impuestos lo que el Servicio Social de Iglesias hace, como en el caso en el que se requiera adquirir bienes nacionales o importar mercancías como vehículos y otras casas”, expresó Mota King.

Sin embargo, dijo que un viceministro de esa institución le ha colocado varios obstáculos para el uso de ese contrato, en lo relacionado a la importación de los bienes que el servicio realiza.

“Hay un viceministro que se encarga de eso, quien es que le pone la traba a las iglesias y a veces, más que eso, detiene los expedientes de los pastores en el Puerto y, cuando les viene a aprobar las exoneraciones, ya es más lo que tiene que pagar en el Puerto por efecto del muelle que lo que le están exonerando”, refirió.

Indicó que durante una reunión que sostuvieron el pasado año con el actual ministro de Hacienda, éste había ordenado que ese tema se resolviera, sin embargo, el funcionario a cargo no lo permite.

Mota King se quejó de que pese al servicio que brinda esa entidad en áreas trascendentales que redundan en el bienestar de las comunidades, nunca han recibido respaldo de los empresarios para continuar con esa labor, salvo en los actuales momentos en el que fue contactado por la Fundación Corripio, del Grupo Corripio, a los fines de ver en qué podían colaborar.

Precisó que lo mismo sucede en el caso del Estado que, aun teniendo un contrato especial con fuerza de ley que establece un compromiso del Gobierno de cubrir los costos de oficina, personal administrativo y otras cosas, esto nunca ha sido cumplido.

“Quizás ahora, a partir del 2015, es cuando el Gobierno está respondiendo a esos requerimientos institucionales; nunca lo habían hecho antes”, insistió Mota King, quien dijo que los gobiernos pasados solo aportaban a la institución una partida muy mínima.

“Yo creo que se debe mucho a que nosotros hacemos un trabajo en la comunidad; enfocado en la gente de la comunidad y no andamos mucho detrás de que la prensa nos reconozca. Y yo creo que quizás es un error que hemos cometido y que lo tengo que reconocer, de no darle publicidad a las cosas que hacemos”, dijo.