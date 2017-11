El gobierno se acaba de dar un auto palo. Las elecciones del Colegio Médico Dominicano (CMD) se convirtieron en el escenario para una derrota previsible. Apoyaron abiertamente a Clemente Terrero, un candidato que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Hicieron lo que nunca habían hecho, toda vez que anunciaron un respaldo que involucró hasta al secretario general del PLD y a funcionarios fundamentales del área de salud. El mensaje puede ser una señal de que los triunfadores no lo pueden ser por siempre ni tampoco por simplemente detentar el poder. Hubo un error infantil. No se puede hablar ni siquiera de cálculo. Se fueron de cabeza donde no tenían posibilidades ciertas de maniobrar. Sobreestimaron sus fuerzas.