Jurista Cándido Simó dice Danilo puede lograr repostulación con el apoyo del TC

El jurista Cándido Simó planteó este jueves que el presidente Danilo Medina tiene toda la oportunidad en el 2018 de lograr su repostulación, proponiendo en diciembre de ese año, como titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al Tribunal Constitucional (TC) “jueces acólitos con la teoría que diga que no puede reformarse la Constitución para reelegirse”.

“En diciembre del próximo año, el Presidente de la República que es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura va a tener el chance de coordinar la designación de los jueces que cesan en su sus funciones en el Tribunal Constitucional”, dijo Simó en una nota de prensa.

Agregó que “es muy probable que asuma el liderazgo para la designación de jueces que compartan la teoría que él no tiene que reformar la Constitución para reelegirse. Esa es la coartada”.

“Eso significa que podría crear un Tribunal Constitucional acólito con la teoría que diga que no se puede reformar la Constitución para reelegirse”, expresó Simó.

Sus declaraciones se produjeron al entrevistado en el programa “Tierno y Contundente”, por Leonardo Ortiz y Juan Manuel Mesa, por Cinevision canal 19, según la nota de prensa.

Simó expresó que “respecto al Presidente, la que más me agrada no es el tema de que todos somos iguales que es la teoría de Subero (Jorge Subero Isa), porque hay igualdad de diferenciada. El punto es el siguiente. El Tribunal Constitucional construyó o implementó en una sentencia la teoría de la Situación Jurídica Consolidada, que es un tema complejo que consiste en que cuando entra en vigencia una norma nueva, la aplicación inmediata no puede surtir efecto porque entonces no lo haría de manera retroactiva”.

“En palabras más sencillas, el Presidente era presidente en el 2015 cuando se reformó la Constitución del 2010 para proscribir la reelección o repostulación otra vez, pero era el Presidente en ese momento, entonces tenía la posición Jurídica Consolidada de Presidente de la República”, explicó Simó.

El jurista sancristobalense añadió que “si la Constitución si se le aplicase a él (Medina), esa es una de las teorías más consistente, entonces como sería una aplicación inmediata tú le estarías surtiendo efecto retroactivo porque él era Presidente en ese momento”.

“La teoría es que eso debía aplicarse a los presidentes que vengan y desde ese punto de vista es más consistente y el Presidente (Medina) tiene el chance, declaró Simó en la entrevista.

Explicó que en “Derecho Constitucional hay un concepto que dice que la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional diga que es, o sea tú puedes tener un texto y si el Tribunal Constitucional interpreta el texto de una manera a lo que nosotros lo entendemos, se aplica a lo que diga el Tribunal Constitucional la propia Constitución”.

Simó afirmó que descartó que el presidente Medina busque reformar la Constitución por el costo político que es muy alto.