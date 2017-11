Familias de niño interno en isla Caimán piden ayuda al Presidente: su corazón no aguanta más

Santiago. La condición cardiovascular que mantiene al adolescente santiagués Andy Manuel Herrera, de 13 años, conectado a una máquina en isla Caimán ha empeorado, al punto de que requiere un trasplante de corazón y pulmón cuyo costo sobrepasa los dos millones de dólares.

El niño, que hace unos días fue noticia cuando el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz le envió un mensaje de felicitación por su cumpleaños, tal como él quería, y por una marcha realizada en esta ciudad pidiendo ayuda para su corazón, está conectado a una máquina llamada ECMO desde hace 55 días, que hace la función del corazón y pulmón, pero le afecta otros órganos, por lo que los médicos consideran un milagro que aún los otros órganos estén funcionando, por lo que debe ser intervenido lo más pronto posible.

A su corta edad, el pequeño ha requerido cuatro operaciones de corazón abierto, la más reciente en el hospital de isla Caimán que tiene relaciones con una fundación sin fines de lucro, pero allí, ni en República Dominicana realizan el doble trasplante que requiere, por lo que sus padres Karen Reyes y Sandy Herrera solicitan ayuda al presidente Danilo Medina y a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, para que los ayuden en los trámites para que sea admitido en algún hospital de Estados Unidos donde si la hacen.

“Ya no solo es corazón, en Estados Unidos aunque tienen tanta tecnología, no pueden hacer solo la del corazón, tiene que ser los dos órganos. El procedimiento no existe en nuestro país, por lo que le hago una petición para que el gobierno me ayude a que acepten a mi niño en uno de los hospitales que hacen el trasplante corazón-pulmón en Estados Unidos”, ruega la madre del niño, explicando que allí, la matrícula para aceptar extranjeros para hacerle trasplante es de solo un cinco por ciento.

Informó que no puedo tramitar la ayuda con fundaciones, ya que no hay tiempo, pues la salud del niño no aguantaría los trámites burocráticos.

Karen Reyes explicó que originalmente le trataban el problema del corazón, pero ahora se ven precisado a trasplantarle por lo menos un pulmón porque la presión pulmonar no baja con nada, está muy elevada, pese a que le han dado toda clase de medicamentos.

Explicó que ha hecho contacto con algunos hospitales en New York, Miami y Texas, omitiendo el dato que no tienen el dinero, para ver si le admiten el niño, pero aún no le dan respuesta.

Karen dijo que los hospitales aún no han confirmado que lo van a aceptar, pero ha averiguado en páginas, informaciones no oficiales, que dicen que el costo del trasplante es de 2.3 millones de dólares.

Para más información o ayuda, la madre pidió contactarla vía wathsapp al 809 909 3556, o llamar al doctor Binoy Chattuparambil, en el hospital de isla Caimán, al 1345 5252 060 o a través del correo electrónico [email protected]