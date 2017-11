Ricardo Montaner anuncia gran gira, no irá a Venezuela

“El problema es que podemos anunciar el tour allá y no sabemos si vamos a salir. La verdad es que no me siento seguro allá”, expresó Montaner el miércoles en una rueda de prensa, y de inmediato acotó que volverá a esa nación suramericana “cuando soplen aires de libertad”.

Montaner estuvo en Venezuela por última vez en 2013, cuando votó por el candidato de la oposición Henrique Capriles en los comicios presidenciales de ese año, dijo a la AP su publicista Josué Rivas. Su último concierto en Caracas fue en 2012.

Vestido con pantalones de jean y saco azul, y camiseta y zapatillas deportivas blancas, el intérprete dijo que su gira “Ida y vuelta” comenzará el 30 de noviembre en El Paso, Texas, e incluirá 20 ciudades de Estados Unidos a las que llevará un mensaje de apoyo y esperanza a los inmigrantes latinos que se encuentran en el país de manera ilegal y temen ser deportados.

“Vienen a cumplir un sueño de manera inocente, con ilusiones, y que de repente te digan no te vamos a renovar el permiso, te tienes que ir o te vamos a buscar”, expresó Montaner, quien en 2016 fue galardonado con el Premio de la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación. “El mensaje más que nada es de aliento y de fe. … Creer que Dios te lo va a hacer posible”, añadió sobre lo que serán sus conciertos en Estados Unidos.

El intérprete de éxitos como “Tan enamorados”, “Me va a extrañar” y “La cima del cielo” subirá a escenarios de Nueva York, Miami, Orlando, Los Ángeles y Chicago, entre otras ciudades. El tramo estadounidense de la gira cerrará el 1 de abril de 2018 en San Diego, y su hija Eva Luna lo acompañará en algunas de esas presentaciones.

Como parte de la gira internacional, ofrecerá entre 25 y 30 conciertos en México, aunque no ofreció detalles sobre las fechas o ciudades.

El tour terminaría en septiembre del 2018 con un recorrido por Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Entre los países latinoamericanos a los que irá también aparecen Ecuador y Perú. En los meses del verano boreal recorrería algunas ciudades de Europa.

Montaner dijo que en los conciertos presentará algunos de sus éxitos y también canciones de su último disco. Por ello prevé también el acompañamiento de algunos artistas mexicanos en algunas de las presentaciones, aunque aún no sabe quiénes.

En octubre lanzó una versión especial de lujo de su álbum “Ida y vuelta”, un homenaje a la música regional mexicana que incluye algunos de sus más grandes éxitos acompañado por artistas como Espinoza Paz, Yuri, Conjunto Primavera, La Sonora Santanera y La Adictiva Banda San José de Mesillas, entre otros.

Entre las 19 canciones del CD hay un par de novedades respecto a la versión original: Montaner canta “Adoro”, de Armando Manzanero; y junto a Bronco “La cima del cielo”, que en la versión anterior interpretaba con Julión Alvarez.

Alvarez ha sido acusado por el gobierno estadounidense de tener lazos con el narcotráfico, pero Montaner dijo que la decisión de quitarlo del disco estuvo fuera de su alcance. No explicó cuáles fueron los motivos ni quién tomó la decisión.

El CD está acompañado de un DVD con 13 videos grabados en México.