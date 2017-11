Show de urbanos se desluce con impasse

Desde el primer día del Festival Presidente, la participación de algunos urbanos dominicanos reflejó que las cosas no andaban bien con los productores del evento.



Finalmente, la bomba explotó en la última jornada musical en el Centro Olímpico Félix Sánchez, cuando los productores cancelaron las actuaciones de Mark B, El Mayor Clásico y Mozart La Para, ya que los cantantes no querían subir a escena con el poco público que había llegado al campo deportivo y, supuestamente, porque no disfrutaban de las mismas condiciones que los cantantes extranjeros. Sin embargo, los ánimos bajaron y finalmete se decidió que los exponentes dominicanos se encargaran del “final del festival”, no sin antes los manejadores Melvin de León (Mark B), Carlos Bautista (Mozart La Para) y Ruddis Castillo (El Mayor Clásico) disculparse por el incidente que se generó.

Aunque se llegó a un “acuerdo amistoso”, los organizadores cerraron formalmente el evento con el cantante Ricky Martin y agradecieron la asistencia. Tras el espectáculo de fuegos artificiales fue anunciado Mark B, quien entregó una especie de “after party urbano”. Los tres exponentes actuaron en un intérvalo de 45 minutos a medida que las personas iban saliendo del lugar. Con apenas un minuto de diferencia entre la salida de uno y entrada del otro, el intérprete de “Par de velitas” fue el primero en subir a escena, invitando a Gabriel para cantar “Playa y arena” y a Lenny Tavárez y J Álvarez con “Si tu cama hablara”. Seguido salió El Mayor con canciones como “Me monté con Anaísa”, “Versace” y “Guayando los cocos” junto a Crazy Design. Para recordar que Don Miguelo no estuvo en la cartelera, dijo, cantó “Pa¨ que me dan de¨so”.

Mozart La Para cerró el bloque tras interpretar “Celosa”, “No me pelee”, “Primero que Kanye”, “El orden” y “Llegan lo montro” junto a El Mayor.