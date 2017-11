AFP Popular realizará evento sobre pensiones

Santo Domingo.-La Administradora de Fondos de Pensiones Popular realizará un evento sobre pensiones con afamados expertos procedentes de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, los días 9 y 10 del presente mes.

La actividad se llevará a cabo en el Hotel Embajador a partir de las 9 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde.

El evento está avalado por la London School of Economics and Political Science, universidad inglesa que se encuentra entre una de las más reconocidas a nivel mundial en el estudio de las ciencias sociales, así como por Novaster, primera firma independiente española dedicada a la consultoría integral en pensiones.

La Conferencia estará encabezado por el economista Nicholas Barr, profesor de Economía Pública en la London School of Economics and Political Science y cuenta con un master en Economía por al LSE y un doctorado (PhD) por la Universidad de California, Berkeley, dónde fue becario Fullbright.

El Profesor Barr es autor de numerosos libros y artículos sobre el estado del bienestar y la finanazas de la educación, incluyendo The Economics of the Welfare State. Además, es miembro del Consejo Editorial de International Sociual Security Review y Editor Asociado de CESifo Economic Studies, the Australian Economic Review y de Journal of the Economics of Ageing.

Los demás expositores que participarán son: Edgar Robles, doctor en economía de California (UCLA) con énfasis en finanzas públicas y desarrollo económico.

Diego Valero, presidente de la consultora de Pensiones Novaster, doctor en Economía y actuario por la Alta Dirección de Empresas por la IESE Business School.

Manuel Lozano, consultor Senior de Novaster, economista y Actuario por la Universidad de Barcelona, es consultor y colaborador del BID en diversos proyectos en Latino América.

Victoria Lozano, ostenta el grado de Master en Economía de la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad nacional de la Plata y es Juniro Professional Associate en Banco Mundial.

Mariano Bosch, economista principal y coordinador de pensiones para la Unidad de Mercado Laboral y seguridad Social del Banco Inter Americano de Desarrollo.

Kirsis Jáquez, Presidenta de la Asociación de Fondos de Pensiones de República Dominicana, economista de profesión y experta en seguridad social, sistemas de pensiones y supervisión bancaria.