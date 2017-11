Dice claramente el libro de Hebreos capítulo 11 que “lo que es se hizo de lo que no se veía”, ¡por fe! En forma precisa menciona dos planos, dos mundos, y es posible que muchos no sean capaces de ver desde un lado hacia el otro.

En Génesis capítulo 3 también notamos cuando Adán y Eva no podían ver ciertas circunstancias, específicamente, el desenlace del mal y sus consecuencias, pero al pecar sus ojos fueron abiertos, ahora su visión accesa a un umbral desconocido hasta el momento. De modo que, no porque no lo hayas soñado es imposible, ni porque no lo hayas visto significa que no existe. ¡Creer es poder cuando para ver la vida limpiamos el corazón, para crear abrimos la mente y para amar cerramos los ojos!