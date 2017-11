“Revolución Salsera”, dispuesta a hacer lo que convenga a la salsa

La orquesta Revolución Salsera, quien fue la encargada de encender los motores la tarde del sábado para dar continuidad al segundo día de la entrega del Festival presidente, coincidió con sus homólogos, Chiquito Team Band en que no tiene ningún problemas con hacer un encuentro con la banda que vio nacer.

Alberto María, quien habló en nombre de los demás integrantes de la agrupación (Kelvin y Lugo), que surgió tras la separación de los llamados “creadores del sonido”, expresó a elCaribe que como grupo está dispuesto a hacer lo que le convenga a la salsa.

“Estamos dispuesto a hacer lo que le convenga a la salsa. De parte de Revolución Salsera no hay ningún tipo de problemas con ellos, tenía mucho tiempo que no coincidía con Manuel y Chiquito y el día de los ensayos me encontré con ellos y hablamos y nos abrazamos”, aseguró Alberto María.

Aprovechó para felicitar la actuación de Chiquito Team Band en el festival, y la aceptación que recibieron del público.

Revolución Salsera fue la orquesta encargada de abrir el segundo día del Festival Presidente, a las 4:55 de la tarde, con el maestro Victor Waill como director y con un público que apenas estaba llegando al evento. Rindieron un homenaje al salsero boricua Ismael Miranda, con Pavel Núñez como invitado especial.