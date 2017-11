Trump nomina a Robin Bernstein embajadora en RD

El presidente Donald Trump anunció la nominación de la empresaria multimillonaria, Robin Bernstein, como Embajadora Extraordinaria y plenipotenciaria de Estados Unidos de América en República Dominicana.

Bernstein, quien es de ascendencia judía, se ha desempeñado como presidenta y directora de Richard S. Bernstein and Associate, Inc. desde 2004, y vicepresidenta y directora de Rizbur, Inc. desde 2002, ambas en West Palma Beach, Florida.

Bernstein está casada con el empresario Richard Bernstein y será la segunda mujer en ocupar ese cargo para República Dominicana, después de Donna Hrinak, quien fue embajadora entre 1994-1997 en el país. La multimillonaria fue una importante activista por la candidatura de Trump a la presidencia y jefa de los delegados republicanos en Tallahassee, para la confirmación de los votos electorales a favor de Donald Trump.

Bernstein también es miembro fundadora del club privado de Trump Florida, Mar-a-Lago. Una reseña de USA TODAY reveló que Trump ha nombrado al menos cinco personas que han sido miembros de sus clubes para ocupar altos cargos en su administración, que van desde Bernstein y Callista Gingrich, hasta Adolfo Marzol, miembro del Trump National Golf Club en los suburbios de Washington.