Pamel: “Con el dembow no tengo problemas, es con el contenido”

Agradece a Pavel Núñez por ser su mentor en su etapa como cantautor

El joven cantautor dominicano Pamel Mancebo es amante de la buena música y letras limpias, de esas que honran el amor o el desamor, pero con altura y calidad.

Es por ello que indica que no tiene problemas con ningún género en específico, pero sí lo puede tener con su contenido. Sin embargo, subraya que el género urbano, especialmente el dembow, carece de buen contenido en cuanto a letras se refiere.

“Con el concepto del ritmo del dembow no tengo problemas, es con el contenido y creo que es un problema más profundo, eso tiene que ver con los valores, la educación en el país, si no hay educación lo único que pueden aprender esos jóvenes es lo que escuchan en el dembow”, expresó Pamel a elCaribe.

A juicio del intérprete de “Tengo que ver contigo”, la música de un país y el arte es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, y “es lo que está sucediendo con el género urbano”, por lo que cree que esta situación se puede mejorar, pero a largo plazo, educando a la sociedad de una manera adecuada.

No obstante, pese a su punto de vista, el joven de 29 años no descarta cantar junto a algunos de los exponentes urbanos, porque cuando realiza un featuring con uno de ellos, él los lleva hacia su terreno, como es el caso de Mark B, con quien grabó “Te dirá que sí”.

“Yo puedo decir lo que sea y puedo no estar de acuerdo con las letras de cualquier artista urbano, pero no quiere decir que no haría featuring, porque cuando hago un dúo con ellos los llevo a mi territorio, no voy a hacer un featuring con un dembousero yo yéndome, ni aliándome a su contenido, así que yo los traigo al mío”, indicó de manera explícita.

Entre los intérpretes de música urbana, Pamel entiende que los que tienen contenido más limpios son Mozart La Para, Mark B y Shadow Blow.

Urgente y necesario

Reciente, Pamel presentó su segundo álbum musicial, Urgente & necesario, el cual contiene 12 temas, todos de su autoría. Entre ellos , “Menor que usted” y “La persona equivocada” están sonando en las emisoras de género pop.

Este nuevo trabajo cuenta con una colaboración de su hermana Lindsay Morales y con la cantautora Cinhtia Montero.

“El disco es de una onda muy romántica, de amor, desamor, pero a pesar de eso voy a tratar de mantener mis raíces en todos mis discos; por eso tengo merengue, que es el que voy a promocionar en febrero, se llama ‘Yo quisiera’”, indicó.

Aunque no incluyó el tema con Mark B en este álbum, por entender que rompía con su línea musical, lo mantiene dentro de su repertorio, y es por ello que espera tenerlo como invitado especial en sus próximos conciertos, los que realizará en Hard Rock Live, de Blue Mall, el próximo 26 de noviembre, y en El Rancho, en Santiago, el 1 de diciembre.

Hijo de un gran compositor

Las raíces de Pamel Mancebo son netamente musicales. Se crió en un hogar donde veía a su padre, Pamel Hernández, componer temas que han sido éxitos en voces de salseros internacionales, como son: “Devórame otra vez”, de Lalo Rodríguez; “Aquel viejo motel”, de Maelo Ruiz; “Antídoto y veneno” y “Para qué vuelves”, de Eddie Santiago; “Ámame”, de El Gran Combo, y “Que se sienta”, de Oscar de León, entre otros.

Sus inicios en la música se remontan cuando apenas tenía 16 años. Recuerda que sus primeros pasos los dio junto al cantautor y arreglista Chichí Peralta, en el estudio, luego le dio la oportunidad como guitarrista. Más tarde trabajó con la agrupación Ilegales, también tocando su guitarra. “Antes que todo soy guitarrista”, sostiene. Más tarde, en el 2012, decidió hacer camino por sí solo y escribir sus propias canciones. “Empecé a tirar sencillos por las redes sociales, lancé como tres y cuando grabé ‘Tengo que ver contigo’, con Pavel Núñez es que empiezo a sonar en la radio”, recordó.

En sus inicios, dice, las redes sociales fueron su única arma porque estaba convencido de que la radio no apoya a los nuevos talentos. “Tienen su razón, no los critico; hay artistas que dicen que la radio no los apoya porque quieren que lo haga desde el principio; la radio a veces necesita creer en tu trabajo y que lo haces en serio, entonces, las redes sociales me sirvieron para ir ganando público y el respaldo de la gente”, puntualizó.

No pasar desapercibido

Para el próximo año 2018, Pamel tiene en carpeta realizar una gira por Suramérica para llevar su música a algunos países de esa parte del mundo. Sin embargo, no había querido hacerlo antes porque esperaba darse a conocer primero en suelo dominicano para luego visitar plazas extranjeras. “Antes de salir quiero hacerlo con algún respaldo de mi país, no quiero llevar mi música a otro país y que aquí no me conozcan. No quiero pasar desapercibido aquí. Aunque se ha dicho que nadie es profeta en su tierra, quiero dedicar a mi país el tiempo prudente para entonces salir”, sostuvo.