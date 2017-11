Marivell Contreras publica poemario de amor y desamor

La periodista y escritora Marivell Contreras presentó su séptimo libro, No me regales perlas, un poemario en el que se sale de su zona de confort y se arriesga a escribir sobre el amor y desamor.

La ex presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dijo a elCaribe que su cuarto poemario es, para ella, el primero que escribe con fines sentimentales. “En este, las metáforas y palabras están para, de alguna manera, traducir los pequeños dolores del alma, las vibraciones, emociones y todo eso que a un ser humano lo mueve, paraliza, emociona, o lo lleva a decir con rabia: no me regales perlas”, manifestó sobre su obra literaria.

Contreras expresó que este es un proyecto en el cual trabajó desde hacía tres años, y que nació al percatarse que no había publicado un libro romántico. Al empezar a escribirlo, dijo, se transformó en versos de libertad en el amor y un manual para hombres.

“Es un manual para que aprendan lo que esperamos las mujeres en el amor; dice que no me regales perlas ni caras ni baratas, porque no las quiero. Quiero buen trato, respeto, atención (…) no quiero que las ofensas que me hagas me las pagues con regalos”, explicó.

El libro, de 88 páginas, se une a los escritos de Marivell Contreras, oriunda de Monte Plata, como son los poemas: Mujer ante el espejo, el primero que publicó (2003); Hija de la tormenta (2006) y El silencio de Abril (2013); así como los cuentos: La flotadora (2012) y La chica de la Sarasota (2010), y la recopilación de entrevistas realizadas a escritores internacionales que visitaron la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo desde el año 1998 hasta el año 2005.

La autora y también presentadora del programa “Famosos Inside”, que se transmite por CDN 37, consideró que la poesía es una forma interesante para crear conciencia a través de una metáfora, sin ofender, e incluso crear conciencia hasta de una manera inconsciente, por ser un género literario “que toca el alma”.

No me regales perlas fue prologado y presentado por el poeta dominicano José Rafael Lantigua. El libro fue diseñado y diagramado por Víctor Vidal, quien también creó la portada; las notas al margen son de Ibeth Guzmán y la reseña del poeta guatemalteco Armando Rivera. Fue editado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

“Sin duda, el libro que hoy se presenta se suma al acervo literario que entre maestros y estudiantes uasdianos han realizado al país. Desde el género de la poesía, Marivell nos hace parte de su mundo interior. Como buena poeta, posee la facultad de introducir dentro de ella el mundo y externarlo mediante la belleza profunda de la palabra”, expresó el vicerrector administrativo de la UASD, Editrudis Beltrán, durante la presentación del libro.

Marivell adelantó que se encuentra trabajando en la investigación biográfica de varias figuras del arte popular de la República Dominicana, siendo el bachatero José Manuel Calderón el primero de ellos; la biografía de este cantautor verá la luz en unos meses.