Familia Corripio anuncia celebración de sus 100 años en RD

La familia Corripio anunció la celebración de los 100 años de su llegada a República Dominicana, a celebrarse con un acto el 13 de noviembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito, a las 7:30 de la noche.



Durante una rueda de prensa, en la Fundación Corripio, el empresario José Luis Corripio (Pepín), presidente del Grupo y de la Fundación Corripio, en compañía de su esposa Ana María Alonso; sus hijos Manuel, José Alfredo, Lucía y Ana Corripio; además de José Alcántara Almánzar y Jorge Tena Reyes, y de la Fundación Corripio, informó que durante el acto se reconocerán 100 instituciones sin fines de lucro por los trabajos en beneficio de los más necesitados.

En ese sentido, el empresario señaló que “hemos encontrado una forma de expresar nuestro agradecimiento sin límites a la sociedad dominicana, a través de los descendientes y de nuestros familiares cercanos, y la mejor forma es canalizar nuestro agradecimiento mediante las instituciones que se dedican en el país a la atención de los más necesitados; llaménse jóvenes, ancianos, mujeres o entidades educativas o de géneros semejantes”.

Asimismo, agregó que recorrieron toda la geografía nacional para que ninguna provincia quede fuera de su agradecimiento, y aseguró que las 100 instituciones beneficiadas con un millón de pesos cada una, trabajan en todo el territorio nacional, cuya ubicación y selección se desarrolló durante meses, en una labor por provincias, en base a criterios de servicios carenciados en las áreas de salud, educación, envejecientes, medio ambiente, infancia, entre otros servicios.

Corripio manifestó que este reconocimiento, donde asistirán representantes de las instituciones que serán reconocidas, ha sido evaluado, sopesado, “para que esas 100 instituciones, de las miles que hay meritorias en República Dominicana, puedan revertir el reconocimiento en favor del sector social al que más se dedican, y al sector social que tienden a mejorar.

Precisó que el reconocimiento consiste en un premio en metálico y una tarja conmemorativa de los 100 años, así como de los motivos por lo que cada una de ellas, de manera individual, ha sido “reconocida y homenajeada por nosotros”.

De acuerdo al empresario, a cada institución galardonada se le hará entrega de un millón de pesos por sus esfuerzos y actividades realizadas en beneficio de los menos agraciados.

“Nuestro énfasis no es el reconocimiento metálico, porque no estamos pagando nada que no tengamos con creces justificado. No queremos hacer énfasis en que nuestro reconocimiento depende únicamente de la parte metálica del mismo, porque no hay precio para pagar nuestro agradecimiento a la sociedad dominicana. Sin embargo, ante la pregunta, yo voy a decirles que la parte metálica, para cada una de las 100 instituciones beneficiadas, son un millón de pesos cada una, lo cual totaliza 100 millones de pesos de nuestro patrimonio familiar”, respondió Corripio a la prensa.