Detienen a La Soga, perseguido por la PN desde el 2011

Tras varios años de búsqueda, la Policía Nacional apresó al exteniente policial Fernando de los Santos, alias La Soga, quien era buscado desde hace seis años, acusado por la presunta comisión de al menos 35 crímenes, bajo la sombrilla del sicariato.

El exagente, quien perteneció durante 19 años a las filas policiales, fue apresado en Santo Domingo y se encuentra en manos del Ministerio Público en Santiago, aunque hasta el momento el cuerpo del orden no ha especificado las circunstancias en las que el imputado fue capturado.

A La Soga se le atribuye la muerte de aproximadamente 35 personas, entre ellos un empresario raptado en San Francisco de Macorís. La versión policial, que para esa fecha fue ofrecida por las autoridades, establecía que el oficial había sido contratado por Juan Silverio Ureña y Bonel de Jesús Lanfranco Castro por la suma de 250 mil pesos, en un supuesto “tumbe” por asuntos de drogas.

Otras imputaciones

En noviembre del 2011, las autoridades lo acusaron de la ejecución de dos jóvenes identificados como Elvis Sebastián Valerio Espinal y Luis Roberto Torres Ortega (Robert), del sector Ensanche Libertad, cuyos cuerpos fueron hallados en la presa de Bao. El oficial era buscado además por la Interpol y aunque supuestamente era visto en galleras y otros establecimientos comerciales en comunidades de la zona Norte de Santiago, nunca fue detenido.

Durante la gestión del entonces jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez, La Soga, como era conocido por pertenecer al grupo de agentes policiales denominado “El Equipo”, fue apresado en el año 2012 en una comunidad de Mao, pero logró burlar a los agentes.

Varios días después, envió su arma de reglamento y las insignias al jefe policial, José Armando Polanco Gómez, y establecía mediante una carta que no se entregaba, pues no existían garantías para salvaguardar su vida. Sin embargo, pese a que las autoridades le hacían la advertencia de que si los desafiaba terminaría “muy mal”, no pudo ser encarcelado hasta ahora. El denominado grupo El Equipo era utilizado para capturar “sin vida” a presuntos delincuentes con largo historial de crímenes, robos y atracos. Al mediodía de ayer, Fernando de los Santos fue llevado a la base de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, con asiento en Santiago, y en las próximas horas será sometido a la justicia por la fiscalía de ese distrito judicial.

A La Soga lo investigaron junto a otros oficiales

Uno de los que integraban el grupo para la Policía, junto a La Soga, era el sargento Ramón Darío Cabrera (Cabrerita), ultimado a tiros en noviembre del 2004. Este fue detenido al involucrarlo en el atentado contra el periodista Euri Cabral y la ingeniera Mildrian Salas Reyes, ocurrido el 29 de septiembre de ese año. Por este hecho, investigaron a otros oficiales integrantes del El Equipo o Escuadrón de la Muerte, como también fue denominado.