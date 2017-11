Era un taxista de Uber el atacante de Nueva York

Sayfullo Saipov hizo 1.400 viajes como chofer de la compañía en seis meses

NUEVA YORK (AP) — El hombre que transformó un sendero de bicicletas en Nueva York en una escena de terror el martes es un nativo de Uzbekistán que hizo 1.400 viajes como chofer de Uber y formó negocios de camionetas comerciales.

Un amigo de la familia dijo que Sayfullo Saipov era muy trabajador y vecinos en un complejo de apartamentos en Florida dijeron que jugaba con los hijos de ellos. El presidente estadounidense Donald Trump lo llamó “enfermo y demente”.

Varios detalles sobre la vida de Saipov _ que tenía conexiones en muchos lugares en Estados Unidos, pero no tenía cuentas en medios sociales _ han comenzado a emerger tras el ataque del martes que mató a ocho personas e hirió al menos a 11.

Seguidamente lo que se sabe hasta ahora:

Joven inmigrante

Fue identificado como Sayfullo Saipov, de 29 años de edad y oriundo de Uzbekistán, dijeron fuentes que pidieron permanecer anónimas.

Agregaron que el sujeto vino a Estados Unidos legalmente en el 2010 y se radicó inicialmente en Ohio.

Una conocida, Dilnoza Abdusamatova, dijo que Saipov se quedó brevemente con su familia en un suburbio de Cincinnati cuando arribó.

“Siempre estaba trabajando”, dijo Abdusamatova al The Cincinnati Enquirer. “No iba a fiestas ni nada así. Solamente se iba a casa a descansar y regresaba a trabajar”.

Florida

Las autoridades dicen que Saipov tenía una licencia de conducción de Florida y algunos documentos públicos muestran una dirección en un complejo residencial en Tampa.

Residentes allí dijeron que agentes del FBI acudieron el martes por la noche y entrevistaron a vecinos.

Michael Roberts, 30 de años y que trabaja de madrugada, dijo que estaba durmiendo cuando los agentes llegaron a las 5:30 pm, pero que entrevistaron a su primo. Dijo que él y su primo se habían mudado al lugar una semana antes y no habían oído de Saipov.

Un amigo que conoció a Saipov en Florida, Kobiljon Matkarov, le dijo a The New York Times y el New York Post que éste “parecía muy buen tipo”.

“A mis hijos les gustaba. Siempre estaba jugando con ellos”, dijo.

Nueva Jersey

Funcionarios dijeron que Saipov estaba viviendo en Nueva Jersey, donde presuntamente alquiló la camioneta de Home Depot una hora antes de usarla en el ataque.

El martes por la noche, policías que investigaban el ataque rodearon una mini furgoneta Toyota blanca con matrículas de Florida estacionada en un Home Depot en Passaic, Nueva Jersey.

La furgoneta estaba estacionada cerca del área de alquiler de camionetas de la compañía.

Uber

La compañía de taxis por app Uber dijo que Saipov había pasado su revisión de antecedentes y había manejado para el servicio durante seis meses, haciendo más de 1.400 viajes.

La compañía dijo que estaba en contacto con el FBI y ofreció su asistencia. Aseguró que estaba revisando el historial de viajes de Saipov, pero no encontró de inmediato infracción alguna.

Chofer de camioneta comerciales

Documentos muestran que Saipov fue un chofer de camionetas comerciales que formó un par de negocios en Ohio.

El primero, Sayf Motors Inc., usó una dirección de un amigo de la familia cerca de Cincinnati con quien Saipov se había quedado un par de semanas tras su arribo al país.

El segundo, Bright Auto LLC, usó una dirección cerca de Cleveland.

Un portal de la industria de camiones lista una dirección de Saipov en Paterson, Nueva Jersey, que las autoridades allanaron el martes por la noche. Documentos judiciales relacionados con violaciones de tránsito tienen direcciones de Saipov en Paterson y en los suburbios de Cleveland.

De acuerdo con los documentos, Saipov fue multado por no tener los frenos adecuados en su vehículo en el condado Platte, Missouri, cerca de Kansas City, a finales del 2015. Se emitió una orden de arresto en su contra en abril del 2016 cuando él no se presentó en una audiencia en la causa. La causa fue resuelta en noviembre del 2016, cuando Saipov se declaró culpable y pagó 200 dólares en multas y los costos de la corte.

Sin rastros digitales

Ninguna cuenta de Saipov en medios sociales emergió tras el ataque, pero hay algunas pistas sobre su vida personal.

Una licencia de matrimonio presentada en el condado Summit, en Ohio, tiene a un hombre llamado Sayfulloh Saipov casándose con Nozima Odilova el 12 de abril del 2012. La dirección en la licencia es la misma que aparece como base de Bright Auto LLC.

La licencia dice que Saipov es chofer de camiones. Su esposa tiene unos seis años menos que él. El lugar de nacimiento de ambos es Tashkent, Uzbekistán.