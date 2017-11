A Trump se le hace difícil evadir intromisión rusa

Washington. Se le hace cada vez más difícil al presidente Donald Trump desdeñar la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones, ahora que su ex jefe de campaña está bajo arresto domiciliario y un ex colaborador se ha declarado culpable de interacciones con los rusos. Pero no ceja en sus esfuerzos.

Un vistazo a las declaraciones de Trump y la vocera Sarah Huckabee Sanders el lunes, cuando se dieron a conocer los cargos contra Paul Manafort y la declaración de culpabilidad del asesor George Papadopoulos:

Trump en un tuit: “Eso fue hace años, antes de que Paul Manafort formara parte de la campaña de Trump”.

Los hechos: No es así, como lo demuestra el acta de acusación.

Manafort y su socio Rick Gates están acusados de actividades criminales que abarcan de 2006 a febrero de 2017. Si bien no se refieren a las actividades de Manafort con la campaña, lo acusan de lavado de dinero y actos conspirativos antes, durante y después de su período como jefe de campaña.

Manafort y Gates deben responder a 12 cargos correspondientes a actividades entre 2006 y 2015, antes de que se sumara a la campaña en marzo de 2016.

Pero los dos están acusados de conspirar entre ellos y con otros para defraudar consciente e intencionalmente y cometer delitos contra Estados Unidos de 2006 hasta este año.

Los dos están acusados de conspirar para efectuar declaraciones falsas y ocultar delitos contra Estados Unidos y hacer que otros hagan lo mismo de noviembre de 2016 a febrero de 2017.

La querella alega que Manafort y Gates actuaron como agentes no registrados del entonces líder ucraniano prorruso de 2006 hasta 2015. Dice que “desde aproximadamente 2006 hasta al menos el fin de 2016, MANAFORT y GATES lavaron dinero a través de decenas de empresas, sociedades y cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras”.

Manafort fue jefe de campaña desde mediados de mayo hasta el 19 de agosto de 2016.