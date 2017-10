Kevin Spacey: “He elegido vivir como un hombre gay”

El actor Kevin Spacey dijo que está “más que horrorizado” por las acusaciones en su contra que apuntan que hizo insinuaciones de carácter sexual a un adolescente hace décadas.



En un comunicado publicado en sus redes sociales, el actor de 58 años de edad escribió que no recuerda el encuentro; pidió disculpas “por lo que habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado” y por los sentimientos que ha albergado el también actor Anthony Rapp a través de los 32 años que han transcurrido.

Al párrafo de disculpas le siguió la declaración de su preferencia sexual. “Como los más cercanos a mí saben, en mi vida he mantenido relaciones tanto con hombres como con mujeres (…) he amado y he tenido encuentros romántico con hombres toda mi vida, y ahora elijo vivir como un hombre homosexual”. Spacey ha protegido ferozmente su vida privada, nunca antes había revelado su orientación sexual, pero apuntó que la historia de Rapp lo animó a hacerlo.