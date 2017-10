¡Buen sacrificio!

En materia de dinero, los sacrificios suelen ser recomendaciones de aplicación excepcional, supeditadas a que sean los otros quienes se desprendan. Es bueno sugerir que sea otro el sacrificado. Eso es lo que parece primar en el Congreso Nacional ante la propuesta del Poder Ejecutivo planteada en el proyecto de Presupuesto del 2018, la cual plantea limitar US$100,000 el monto de la exoneración (hasta el momento abierta, sin tope) que tienen los legisladores para importar vehículos. Ese privilegio ya es registrado por los congresistas como un derecho adquirido al que no están dispuestos a renunciar. Algunos han llegado a decir que no pueden ir a legislar en bicicleta, como si un vehículo de 90 o 95 mil dólares no fuera confortable. ¡Que tupé!