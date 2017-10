The New York Band, el merengue que nunca muere

La orquesta merenguera The New York Band demostró el pasado sábado que su música es para siempre con la presentación a casa llena de su nuevo espectáculo “NYB Forever”, en Hard Rock Live.

La banda empezó a tocar luego de ser anunciada por el comunicador Domingo Bautista e hizo un recorrido instrumental por sus principales éxitos de sus casi 30 años de carrera. Luego, sus integrantes, Cherito Jiménez, Irisneyda, Tony, Miosotis y Alexandra subieron a escena modernamente vestidos de negro e inmediatamente empezaron a entonar el tema “Amada mía”, acompañados de la ovación y los aplausos de todos los presentes. A este tema le siguieron “Si tú eres mi hombre”, “Dame vida”, “Chimpún Callao”, “María” y “Corazón de azúcar”, entre otros.

Una orquesta muy querida

“Déjenme decirles que ese cariño, que yo sé que ustedes sienten por todos nosotros, es reciproco, es reciproco, porque a cada instante conversábamos y nos preguntábamos que cuándo íbamos a poder estar juntos en un escenario otra vez, y aquí estamos, y solamente lo podemos lograr y lo seguiremos logrando con el apoyo de ustedes, porque ustedes son los reales protagonistas de esta película”, expresó Cherito e inmediatamente empezó a cantar “Si no estás tú” y “Nadie como tú”. Todos los vocalistas de la orquesta, que fue honrada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en la edición más reciente de Premios Soberano con un galardón en la categoría “Espectáculo del Año”, se vieron muy compenetrados con el público, a quienes saludaban de manera directa y accedían hacerse fotos y hasta video llamadas en vivo.

The New York Band también puso a bailar a la audiencia con temas que son propios de las carreras individuales de cada uno de sus integrantes, como el dúo “Iris y Franklin” en solitario. Los temas fueron “El pedazo”, “Cómprame un carro” y “Simplemente amigos”.

“Le mandamos un abrazo bien fuerte a Franklin, y un aplauso a ese gran maestro que no pudo estar esta noche con nosotros físicamente, pero para mí él está ahí al lado tuyo (de Iris)”, sostuvo Cherito. La agrupación demostró que solo no es buena haciendo merengue, sino también baladas, salsa y rock and roll. Iris interpretó la balada “El amor”, popularizado por la cantante boricua Yolandita Monge, y reveló que siempre quiso ser baladista.

Mientras que Miosotis interpretó en salsa el éxito “Señora”, de la fenecida cantante española Rocío Jurado y dejó a todos boquiabiertos al entonar las letras de la famosa canción “I Will Always Love You”, de Whitney Houston.

Complacieron al público

Asimismo, Tony se adueñó del escenario al dirigirse al público en inglés y español, para presentar su tema “YMCA”. (Just Dance). También coreó un fragmento de temas de los artistas urbanos Mark B (“Vamos a ponernos locos”) y de Bulin 47 (“El qué, el qué”). Una canción tras otra el show se iba poniendo más sabroso y entre risas y recuerdos el público bailó “Colé”. Cuqui, una exintegrante de la agrupación estaba entre los presentes y fue invitada a subir a la tarima para que los ayudara a interpretar este tema. A la 1:30 a.m., la agrupación se despidió con el emblemático tema “Dancing mood”, que el comunicador Domingo Bautista lo hizo himno del programa de televisión “La Súper Tarde”, por lo que fue invitado a la tarima y también corearon el estribillo “Los colores de Domingo”. Tras marcharse, segundos más tarde regresaron con “Si tú eres mi hombre y yo tu mujer” y complaciendo peticiones. Volvieron a cantar “Nadie como tú” y “Dame vida”, para cerrar a las 1:40 de la madrugada.