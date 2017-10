Estudiantes de ingeniería de la UASD marchan en demanda de apertura de laboratorio

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASD- realizaron la mañana de este lunes una marcha en demanda de que se abran los laboratorios de alta tecnología de la casa de estudios.

Bajo la consigna “no queremos cuentos, queremos experimentos”, los estudiantes recorrieron el campus universitario partiendo desde la mencionada facultad hacia el edificio administrativo a la espera de ser atendidos por alguna de las autoridades.

“Esta marcha pacífica que tenemos hoy aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es en demanda de la apertura de los laboratorios, simple y llanamente exigimos educación pública, pero de calidad”, expresó Pedro Olivero, estudiante de Ingeniería Civil.

Condenó que el laboratorio lleve cinco años cerrado. Consideró que no pueden ser competitivos en el mercado si no reciben una capacitación de calidad, “tenemos un laboratorio que fue inaugurado en el 2012 por el expresidente Leonel Fernández y aun no se le da apertura”.

Olivero manifestó que los laboratorios que los estudiantes utilizan están en malas condiciones.

Anunció que todos los lunes realizarán lo que llamó “una tertulia” para exigir la apertura del laboratorio y que hoy en la tarde realizará un encendido de velas.