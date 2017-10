Danilo Medina supervisa proyectos de desarrollo agroforestal en Independencia

Por segundo domingo consecutivo, Danilo Medina supervisó los proyectos de desarrollo agroforestal. En su Visita Sorpresa 187, el presidente de la República se trasladó a Independencia y a Los Fríos, Azua.

Dispuso acelerar los trabajos tras constatar el estado de los proyectos en los cuales el Gobierno y los comunitarios trabajan unidos para que las lomas y montañas recuperen su verdor al tiempo que la gente aumenta sus ingresos.

“No vamos a la velocidad que quisiera. A veces pienso que me manejo con un motor de gasolina y el resto con un motor de gasoil. Quisiera que vayamos más rápido”, dijo en el primer punto de supervisión ubicado entre Hondo Valle y Bahoruco.

“Hay que ponerse las pilas para que esto vaya al ritmo que queremos, porque ese café en dos años está produciendo y el aguacate también”.

Afirmó que el propósito es que el próximo año todo el proyecto esté cumplido.

“Hay cosas que están retrasadas, pero todo lo que prometí en el encuentro que tuve inicialmente con ustedes se hará, incluyendo los caminos vecinales y la carretera principal de Guayabal”.

“Lo que les puedo garantizar es que todos los obstáculos que me han dicho aquí, me pongo al frente de eso. A eso es que vengo: a oír, para que no me digan que las cosas están hechas sin estar hechas”, dijo entre aplausos de los presentes.

Los Fríos, Azua

Acto seguido, Danilo Medina se trasladó a Los Fríos, Azua. El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal, general Rafael De Luna Pichirilo, ofreció los detalles a Danilo Medina y a los comunitarios presentes.

“Este proyecto va a intervenir 115 mil tareas, de esas 10 mil son de producción de madera, 50 mil de conservación, 40 mil de café, 5 mil de aguacate y 5 mil de cacao. Es una gran intervención que vamos a hacer”.

Además de los componentes agrícolas y de reforestación, los proyectos cuentan con el componente de reparación de caminos vecinales.

En ese contexto, Danilo Medina dispuso la compra inmediata de retropala, bulldozer, gredar y volteo para mantener los caminos habilitados.

“Este proyecto no se queda ahí. Tenemos un componente de jengibre. A través del FEDA se va a dotar de 9 millones 825 mil pesos como financiamiento para producir jengibre de exportación y criollo”, precisó uno de los comunitarios involucrados con evidente orgullo.

Indicó que, del monto total, han recibido 3 millones 860 mil pesos. Tienen plantadas en el área de riego del río Yaque unas 98 tareas con 325 quintales de jengibre peruano.

Conjuntamente, han brindado asesoría técnica a 210 productores que no pertenecen a la asociación.

El principio de la felicidad

Otro comunitario valoró la alegría de sus compueblanos al recibir sus incentivos por la transición hacia la agricultura sostenible.

“Cuando uno ve a todas esas personas bajando en los camiones al Banco de Reservas a cobrar esos cinco mil pesos y la alegría que esos traen de allá para acá, solo les digo este es el principio de la felicidad”.

El presidente Danilo Medina les respondió “una persona nos habló y nos dijo lo mismo. Están diciendo que se sacaron la lotería. Ustedes lo que están sacando es la colita. El premio gordo vendrá cuando ustedes empiecen a producir”.

3,644,490 árboles maderables y 2,440,761 frutales

Hasta el día de hoy, se ha sembrado un total de 3,644,490 árboles maderables distribuidos de la siguiente manera: en Independencia, 566,390 árboles en una superficie de 10,470 tareas y en Bahoruco, 453,650 en 7,824.

Mientras que, en Hondo Valle se han plantado 1,057,800 árboles, en un área de 17,256 tareas; en Sabaneta, 583,450, en 9,588 tareas; Los Fríos, 610,370 en 10,300 tareas y en Las Cañitas, 372,830 en 6,087 tareas.

Los proyectos también contemplan la siembra de árboles frutales, de los cuales han sido sembrados 2,440,761.

Café

El cultivo del café ha beneficiado de manera directa 1,045 habitantes de las referidas comunidades. En Hondo Valle, el Gobierno junto a los comunitarios, ha sembrado 564,384 plantas impactando a 383 personas; Sabaneta, 254,224 y 104 beneficiarios.

En Las Cañitas, 240, 922 árboles para beneficio de 99 comunitarios; en Independencia, 271,050 para 108 beneficiarios; en Bahoruco, 231,400 para 92 beneficiarios; en Los Fríos, 231,400 impactando a 259 personas.

Aguacate

En el caso del aguacate, se han plantado 129,698 árboles beneficiando a 743 comunitarios. En Hondo Valle, 42,993 plantas sembradas para 220 beneficiarios; en Sabaneta 22,385 para 168; en Las Cañitas, 9,770 para 65; en Independencia, 7,450 para 50.

En tanto, en Bahoruco, 7,500 árboles para 50 beneficiarios y en Los Fríos, 38,290 para 190 productores.

Cacao

Unas 101,965 plantas de cacao han sido sembradas hasta el momento para beneficio de 144 habitantes de Bahoruco y Los Fríos. De estas, 71,600 corresponden a la primera provincia, impactando a 102 personas y 30,365 al citado municipio de Azua, beneficiando a 42 lugareños.

Guama

Adicionalmente, en Sabana Yegua, Azua, se han sembrado 7,658 plantas de guama para aumentar los ingresos de 51 personas.

Para la gente

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, dijo que el objetivo de los proyectos es la gente.

“El fin son ustedes, esto no es para más nadie. No es para botar el dinero o simplemente salir en una foto. Esto es para cambiar la vida de familias, de hombres y mujeres que trabajan cada día y que hasta ahora, por no tener al apoyo, no habían podido salir de la pobreza”.

2017, Año del Desarrollo Agroforestal

Se recuerda que el pasado 25 de octubre, Danilo Medina se reunió en el Palacio Nacional con los integrantes de la Unidad de Proyectos de Desarrollo Agroforestal.

A lo largo de este 2017, declarado Año del Desarrollo Agroforestal, el Gobierno ha priorizado la protección de las cuencas hidrográficas. Igualmente, la productividad de las tierras y la mitigación de los gases con efecto invernadero.

También ha concedido especial importancia al manejo sostenible de los bosques y recursos forestales.

Se ha contrarrestado la deforestación a través de la explotación agropecuaria y provisto de fuentes de ingresos a las comunidades de las cuencas hidrográficas.

El Gobierno invierte cerca de ocho mil millones en este ejercicio de democracia participativa en el que las autoridades y los comunitarios implementan un cambio de cultura para dejar atrás la empobrecedora tradición del conuquismo.